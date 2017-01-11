Ученые выяснили, чем опасны смартфоны для детей

Как правило, синдром сухого глаза диагностируется у пожилых людей, однако в последнее время заболевание начало стремительно "молодеть"

Корейские ученые пришли к выводу, что дети, проводящие за экраном смартфона от трех часов и больше чаще, чем их менее подверженные влиянию современных гаджетов сверстники, страдают от синдрома сухого глаза (ССГ), пишет "Ортодокс".

Чтобы симптомы ССГ исчезли детям пришлось не пользоваться смартфонами в течение месяца.

Синдром сухого глаза возникает в том случае, если организм не в состоянии производить достаточно слез. В результате глаза становятся красными и раздражительными. Ощущается это, будто в них попал песок.

Как правило, ССГ диагностируется у пожилых людей. Однако в последнее время заболевание начало стремительно "молодеть", синдром был замечен даже у детей. Ученые уверены, что причина кроется в повальном увлечении смартфонами.

Чтобы подтвердить эту теорию корейские ученые провели исследование 916 детей в возрасте от семи до 12 лет. В ходе проверки зрения выяснилось, что у 6,6% испытуемых уже был Синдром сухого глаза. Почти все они пользовались смартфонами в течение 3,2 часа в день.

При этом почти половина более здоровых сверстников не пользовалась гаджетами, а среди оставшихся сидели за экраном мобильного телефона в среднем по 37 минут в день.

Корейским ученым удалось найти и более убедительное доказательство наличия связи ССГ и временем, проведенном за смартфоном.

Так, детей, страдающих от этого синдрома, попросили на месяц воздержаться от использования гаджетов. В результате симптомы недуга полностью исчезли.

Эксперт издания The Independent советует родителям, которые хотят оградить детей от пагубного влияния смартфонов на здоровье, но не могут полностью исключить гаджеты из их жизни, не давать детям мобильные устройства за час до сна, а также следить, чтобы ребенок не проводил за экраном мобильного более двух часов подряд.