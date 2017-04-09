Ученые выяснили, как мужчины могут влиять на развитие их будущих детей
Исследователи заметили: из-за диеты произошли изменения в поведении и в мозге потомства грызунов
Новое исследование, проведенное сотрудниками Центра нейродегенеративных заболеваний в Германии, показало, что диета отца играет важную роль в развитии ребенка. В частности, из-за злоупотребления энергетическими напитками и фолиевой кислотой страдают когнитивные способности ребенка, пишет "Ортодокс".
В ходе исследования самцы мышей придерживались диеты с высокими уровнями доноров метильной группы (метионина, фолиевой кислоты, витамина В12, холина, бетаина и цинка).
Эта диета влияет на так называемые эпигенетические паттерны в геноме, которые потом передаются следующему поколению.
Исследователи заметили: из-за диеты произошли изменения в поведении и в мозге потомства грызунов. Такие мыши хуже справлялись с пространственными задачами. Нервные связи в гиппокампе (центре памяти) у этих животных медленно реагировали на электрические стимулы, что свидетельствовало о снижении нейропластичности.
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