Ученые выяснили, как мужчины могут влиять на развитие их будущих детей

Вчера, 02:41

Исследователи заметили: из-за диеты произошли изменения в поведении и в мозге потомства грызунов

Ученые проанализировали информацию. Фото: pixabay
Ученые проанализировали информацию. Фото: pixabay

Новое исследование, проведенное сотрудниками Центра нейродегенеративных заболеваний в Германии, показало, что диета отца играет важную роль в развитии ребенка. В частности, из-за злоупотребления энергетическими напитками и фолиевой кислотой страдают когнитивные способности ребенка, пишет "Ортодокс".

В ходе исследования самцы мышей придерживались диеты с высокими уровнями доноров метильной группы (метионина, фолиевой кислоты, витамина В12, холина, бетаина и цинка).

Эта диета влияет на так называемые эпигенетические паттерны в геноме, которые потом передаются следующему поколению.

Исследователи заметили: из-за диеты произошли изменения в поведении и в мозге потомства грызунов. Такие мыши хуже справлялись с пространственными задачами. Нервные связи в гиппокампе (центре памяти) у этих животных медленно реагировали на электрические стимулы, что свидетельствовало о снижении нейропластичности.
дети, мужчины, диета

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