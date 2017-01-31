Ученые выяснили, почему любители кофе дольше живут

Сегодня, 11:51

Специалисты считают, что секрет заключается в кофеине, который помогает снижать уровень хронического воспаления в организме

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Американские ученые из Стэнфордского университета нашли объяснение тому, почему любители кофе обычно дольше живут.

По мнению исследователей, секрет заключается в кофеине, который помогает снижать уровень хронического воспаления в организме. Именно оно лежит в основе большинства возрастных заболеваний, включая рак, болезнь Альцгеймера, болезни сердца и сосудов, остеоартрит.

Опыты на мышах помогли установить, что метаболиты (продукты распада) нуклеиновых кислот, циркулирующие в крови из-за повышенной активности свободных радикалов, способны вызывать воспалительные процессы в организме.

В свою очередь, кофеин и его метаболиты (например, теофиллин, содержащийся и в чае, и теобромин, которого много в шоколаде) успешно противостоят воспалительному действию метаболитов нуклеиновых кислот.

Ранее ученые выяснили, что кофеин снижает риск цирроза из-за алкоголя.
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Источник:

Российская газета

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