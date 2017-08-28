Ученые: Жареная картошка сокращает жизнь
Американские диетологи сделали печальное открытие
Ученые из США в сфере здорового питания предупреждают, что регулярное употребление жареной картошки может спровоцировать раннюю смерть. Все дело в излишнем крахмале и чрезмерной калорийности готового продукта, пишет gogetnews.info.
Американские специалисты на протяжении восьми лет изучали питание 4 440 человек в возрасте от 45 до 79 лет. Выяснилось, что за это время из жизни ушли 236 человек, которые в анкете указали, что употребляют жареную картошку несколько раз в неделю.
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Известно, что жареные продукты, в целом, не слишком полезны для сердечно-сосудистой системы человека. Однако ученые разрешили употреблять жареную картошку не чаще двух раз в месяц.
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