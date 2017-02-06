Украинцы массово слепнут из-за компьютеров и смартфонов (видео)
Британцы даже придумали новый диагноз – "смартфонная слепота".
Украинцы массово слепнут из-за пристрастия к компьютерам и смартфонам. Окулисты говорят: обращений стало больше!
Работа Павла связана с постоянным пребыванием онлайн в компьютере или телефоне. Как следствие, всего за полгода зрение упало до минус одного.
"Связываю в основном с тем, что часто пользуюсь смартфоном и планшетом", – говорит Павел Тимошин, программист.
Британцы даже придумали новый диагноз – "смартфонная слепота". Поставили его уже 2 женщинам, которые пользовались гаджетами в темноте. А потом жаловались на слепоту одного глаза. Украинцы также проводят часы, уставившись в гаджеты, поэтому и обращений к окулистам стало больше.
По словам врачей, жалобы больше связаны со зрительной усталостью, зрительной нагрузкой, возникновением синдрома сухости глаз, мышечной напряженностью.
Отвлекаться от компьютера стоит каждые 45 минут, советует окулист. А еще сидеть от монитора на расстоянии не менее п пятидесяти сантиметров и часто моргать.
Чтобы сохранить зрение целесообразно подобрать специальные компьютерные очки.
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