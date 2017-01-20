В чем отличие различных жидкостей для е-сигарет?

Даже защитники электронного курения согласны с тем, что парение с помощью электронных устройств не является абсолютно безвредным. С другой стороны, оспаривать положительные стороны парения также глупо. Из-за отсутствия горения как такового, пар электронной сигареты содержит только никотин, глицерин и пропиленгликоль, без многочисленных опасных примесей и смол, характерных для табачной продукции. Тем не менее, для того, чтобы получать все преимуществ парения, важно правильно подобрать жидкость для картриджей е-сигареты.

Во-первых, отметим, что не всю продукцию на рынке никотиновых жидкостей можно назвать на самом деле качественной и безопасной. Нет утвержденных стандартов качества для производителей жидкостей. К тому же, на рынке есть немало подделок или продукции недобросовестных производителей. Парить их жидкостью попросту опасно или, как минимум, не вкусно.

Во-вторых, что касается кустарных или самодельных заправок для е-сигарет, надо отметить, что любые манипуляции с жидким никотином – это реальная опасность, как для любителя экономить, так и его детей, домашних животных и окружения. Никотин – жидкий яд, который при контакте с кожей может привести к смертельным последствиям. Самодельные жидкости попросту могут быть плохими. Лучше купите хорошую жидкость проверенной марки.

Важно выбрать качественные электронные сигареты, то есть, сами устройства. Дешевые или "одноразовые" гаджеты снизят комфорт парения даже с самой хорошей жидкостью до минимума.

Теперь об отличиях. Жидкость для электронной сигареты – это пропиленгликоль, глицерин, никотин и добавки для аромата.

Соотношение пропиленгликоля и глицерина примерно одно и то же у разных производителей. Однако бывают исключения для "ценителей" или тех, у кого диагностирована непереносимость одного из компонентов. Если в составе много глицерина – е-сигарета даст больше пара, но может снизиться ощущение никотина, от чего чувство накуренности будет не таким явным, появится риск употребить опасное или неприятное вам количество никотина. Если больше пропиленгликоля – меньше пара и больше воздействие на горло.

Количество никотина – еще одно очевидное отличие. Есть несколько классов крепости, от 0 до 24-36 мг/мл. Многое в этом случае зависит от личных предпочтений и требований, а также от того, как вы привыкли курить, и какое устройство используете. Если вы решили бросать курить с помощью электронной сигареты, то рекомендуется начинать постепенно снижать содержание никотина раз в несколько недель.

В заключение отметим, что индивидуальный подбор жидкости, не говоря уже об ароматах, подразумевает эксперименты с различными марками. Единственное, о чем стоит помнить – избегайте подделок и отдавайте предпочтение той продукции, производитель и дистрибьютор которой заботятся о потребителе.