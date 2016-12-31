В честь Петуха: ТОП-5 качеств, которым можно научиться у символа наступающего года

Каждый год китайского гороскопа посвящен одному из аспектов самопознания, и, как утверждали мудрецы из Поднебесной, познав себя, человек может сам управлять своей судьбой

Наступающий год будет годом Огненного Петуха по восточному гороскопу. И не смотря на то, что настоящий восточный Новый год наступит 28 января, к его приходу можно начать готовиться с нашего родного Нового года. Восточные мудрецы говорят, что сокровища мудрости стоит искать в самых неожиданных местах. "Сегодня.ua" нашел 5 качеств, которые можно позаимствовать у петуха.

1. Слушать внутренние часы

Давно известно, что петухи реагируют кукареканьем совсем не на рассвет. Даже если поместить петуха в условия, в которых освещение не будет меняться, в положенное время петух оповестит всех вокруг, что солнце встает. Дело в том, что петухи ориентируются на свои внутренние биологические часы.

Те же часы тикают и в каждом человеке. И если прислушаться к ним, то можно значительно улучшить собственное самочувствие. Конечно, у людей, которые скованы рабочим графиком, нет возможности начать спать по абсолютно новому распорядку. Но можно обойтись куда менее радикальными методами корректировки режима дня. Например, начать отслеживать фазы сна и вставать в нужную, или начать спать дробно.

2. Вовремя принимать боевую стойку

Умение защищать себя от психологической агрессии – важное качество психологически зрелого человека.Несмотря на общепринятое представление, что нужно быть добрее и "подставлять вторую щеку", такая практика порой приводит к печальным последствиям. Стерпев пару раз неосознанную агрессию от кого-нибудь из своего окружения, человек может получить психологическую травму, излечить которую будет очень и очень тяжело. И придется потратить куда больше времени на исцеление этой травмы, чем потратите на одно выяснение отношений с агрессором.

Самый простой метод психологической защиты без ухода в ответную агрессию – представить обидчика карапузом, который вопит, капризничая. Таким образом, можно на мгновение выйти из травмирующей ситуации, сбросить напряжение. А если начать разговаривать с агрессором, как с маленьким ребенком, то это может выбить его из колеи и озадачить. И тогда появится возможность взять ситуацию в свои руки.

3. Самостоятельно добывать пищу

Чтобы добывать себе пищу не обязательно быть большим и сильным хищником. Достаточно быть упорным и терпеливым. Петухи непрерывно роются в земле, перебирая огромное количество соломы или травы в поисках зерен. То есть не обязательно покорять мир одним стремительным рывком. Очень часто малое количество усилий, которые прилагаются ежедневно, может изменить больше, чем единоразовый трудовой подвиг.

4. Быть щедрым и заботиться о своих близких

Обычно петухи окружены довольно большим количеством куриц. И когда они находят зерно, то не склевывают его самостоятельно, а подзывают своих куриц, чтобы и те смогли поклевать. Людям, которые не являются одиночками и связаны с другими родственными или социальными узами, также стоит быть щедрыми. Ведь сила семьи или просто команды зависит от силы каждого её члена.

А еще петухи крайне ревнивы по отношению к своим курицам. Они рьяно защищают их от кого бы то ни было. Но при этом никогда не выливают свою ревность на самих кур. И это прекрасный пример здоровой и полезной ревности.

5. Вышагивать гордо

Так уж сложилось, что гордость, с которой петухи несут себя по двору, очень часто высмеивается. Мол, гордость, не подкрепленная большими размерами или внушающей страх силой – комична. Но эволюция доказала, что маленькие петухи вполне способны справляться с трудностями жизни. Иначе они бы просто не выжили в жестоком мире, который их окружал до одомашнивания.

Высоко поднятая голова, гордая осанка и грозный взгляд боевого комка перьев, помимо смеха, вызывает и легкую зависть: "Мне бы его уверенность в себе!".