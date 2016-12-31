В какой стране самая здоровая кухня: ТОП-5 полезных диет

Некоторые кухни мира могут хорошо справится с профилактикой сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, эндокринных и других хронических заболеваний

Ишемическая болезнь сердца, инсульт и сахарный диабет стабильно входят в десятку ведущих причин смерти во всем мире, но каждое из этих заболеваний можно предотвратить или контролировать с помощью правильного питания. Likar.info рассказывает, какие кухни мира лучше всего справятся с профилактикой сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, эндокринных и других хронических заболеваний.

1. Средиземноморская кухня

Благодаря свежим фруктам и овощам, крупам из цельного зерна, орехам, рыбе и оливковому маслу в качестве основного источника жиров, средиземноморская диета получила статус самой здоровой в мире. Это магическое сочетание продуктов улучшает общее состояние здоровья, выступая профилактикой инсульта, диабета 2 типа, рака и даже старческого слабоумия.

Анализ медицинских данных более 1,5 миллиона взрослых показал, что переход на средиземноморскую диету снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона.

Ключевые компоненты средиземноморской кухни: овощи, фрукты, бобы, орехи, цельнозерновые крупы, травы и специи вместо соли, рыба и птица, ограниченное употребление красного мяса, красное вино в умеренных количествах.

2. Японская кухня

Недавнее исследование подтвердило, что высокой продолжительностью жизни японцы обязаны традиционной диете, в которой практически не используются продукты длительного хранения, а вкус и внешний вид блюд минимально отличаются от первозданного.

В 2005 году японское правительство выпустило руководство по здоровому питанию, стимулируя население потреблять меньше переработанных продуктов с высоким содержанием углеводов. Вместо них рекомендовалось есть больше риса и овощей. Спустя 10 лет исследователи обнаружили, что среди участников, которые следовали руководству, уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний снизился на 15%.

Ключевые компоненты японской кухни: обилие свежих продуктов, рис, пшеничная и гречневая лапша, рыба и морепродукты, фасоль, овощи, умеренное потребление мяса, зеленый чай матча, большое разнообразие блюд, небольшие порции.

3. Скандинавская кухня

В отличие от японской и средиземноморской диеты, о пользе скандинавской кухни знает гораздо меньше людей. Между тем, недавнее исследование, опубликованное в "Американском журнале клинического питания", показало, что нордический рацион способствует уменьшению воспалительных процессов в организме, а вместе с ними снижается и риск развития рака толстой кишки.

Здоровой скандинавскую кухню делает высокое содержание клетчатки, прохладное отношение к сахару, обилие овощей и фруктов. Также жители Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии и Исландии употребляют меньше переработанного мяса и молочных продуктов.

Ключевые компоненты скандинавской кухни: жирная рыба (сельдь, макрель, камбала, лосось), морепродукты, ржаной хлеб, фрукты, молоко, сыр, ячневая, манная, рисовая крупа, напитки из шиповника.

4. Западноафриканская кухня

Исследователи Кембриджского университета оценили качество питания в нескольких странах Западной Африки ( в Мали, Чаде, Сенегале и Сьерра-Леоне), и пришли к выводу, что местная диета не уступает по содержанию клетчатки и ПНЖК омега-3 даже японской кухне. Также жители этого региона значительно реже страдают сахарным диабетом 2 типа и ожирением, что, впрочем, может объясняться и умеренным количеством потребляемой пищи.

Ключевые компоненты западноафриканской кухни: рис, ямс, рыба, арахис, томаты, лук, корица, бананы, ананас, манго, изюм, мясо птицы, специи.

5. Французская кухня

Ученые давно пытаются разгадать парадокс французской диеты: как этой нации удается питаться продуктами с высоким содержанием насыщенных жиров, но иметь столь низкие показатели сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения?

Одно из исследований показало, что ключевым является количество потребляемой пищи. Да, французы любят круассаны, сыр и мясо, но они употребляют их умеренно: большинство порций в парижских ресторанах содержат в среднем 277 г пищи, тогда как в США, где ожирение достигло масштабов эпидемии, средняя порция – 350 г.

Ключевые компоненты французской кухни: сыр, овощи, вино, оливковое масло, бобы, зелень, яблоки, мясо птицы, морепродукты и рыба, красное вино, коньяк.