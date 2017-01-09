Вегетарианство губительно для мозга – ученые

Специалисты выяснили, что в вегетарианстве больше вреда, чем пользы

Результаты нового исследования ученых из Оксфорда могут стать весомым аргументом для тех, кто видит в вегетарианстве больше вреда, чем пользы.

Так, британские специалисты провели продолжительные исследования, которые доказали: употребление только растительной пищи может привести к уменьшения массы головного мозга. В организме через некоторое время наступает дефицит животного белка, а его полностью невозможно заменить белком растительного происхождения, выяснили специалисты.

Между тем, человеческому организму необходимы мясо, рыба, молоко, иначе он будет страдать от нехватки витамина В12. Поэтому чтобы не нарушать пищевой баланс, обязательно нужно регулярно есть продукты животного происхождения.

Напомним, вегетарианство существует несколько тысячелетий. Этой системы питания, а точнее образа жизни, сегодня на планете придерживаются около 1 млрд жителей. По разным данным, больше всего вегетарианцев в Индии – почти 80% населения. В странах Европы, в Америке, Новой Зеландии и Австралии их всего 4-10%.