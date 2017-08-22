Восемь продуктов для очищения кровеносной системы

Вчера, 15:21

Гранат стимулирует выработку в крови оксида азота и снижает кровяное давление

Гранат. Фото: flickr.com
Гранат. Фото: flickr.com

Есть продукты, которые способствуют очищению артериальных сосудов кровеносной системы, сообщает  sobesednik.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вот список самых полезных продуктов для кровеносной системы

  • Чеснок

Он защищает сердечно-сосудистую систему, полезен при лечении инфекций, для профилактики рака. Подтверждено: употребление 4000 мкг аллицина (содержится в 1–4 зубчиках чеснока) в день уменьшит засорение сосудов и поддержит сердце и сосуды. Многие вегетарианцы, последователи Вед и аюрведы считают чеснок продуктом "низких энергий". Но даже они 2–3 раза в год принимают его для профилактики. А в остальное время заменяют чеснок индийской специей асафетидой.

  • Куркума

В этом "золотом эликсире" – драгоценности аюрведы – содержится первичный полифенол, который уменьшает жировые отложения в артериях. Эту специю можно добавлять в каши, овощи, мясо, молоко. А можно по утрам выпивать полстакана воды с пол чайной ложки куркумы.

  • Гранат

Исследования показали, что он может очистить артерии, стимулируя в крови выработку оксида азота и снижение кровяного давления. Гранат настолько целебен, что даже "сок из магазина" работает эффективно. Зерна граната можно добавлять в мясные блюда, в зеленые салаты.

  • Корица

Считается, что одной чайная ложка корицы (ежедневно и длительно) поможет снизить уровень холестерина. Можно разделить эту порцию на несколько приемов. Корица к тому же – прекрасный антиоксидант.

  • Семена чиа

Новая культура в нашем менталитете, пришедшая к нам из Латинской Америки. Поклонники здорового образа жизни уже успели оценить ее и ввести в рацион. Это источник энергии для организма. Альфа-линолевая кислота содержится в семенах чиа, и она регулирует кровяное давление и холестерин, снижает уровень триглицеридов. Семена чиа очень полезны для сердца и прекрасное оздоравливающее средство.

  • Помидоры

Томаты стимулируют увеличение ликопина (антиоксидант) и уменьшают количество "плохого" холестерина, который вызывает атеросклероз. Кроме того, томаты важны для здоровья костей.

  • Яблоки

Признано, что яблоки понижают уровень холестерина. Группа исследователей из университета штата Огайо обнаружили, что одно яблоко в день поможет вам уменьшить затвердение артерий на 40%. Права английская пословица: "Яблоко в день – и доктор не нужен". Некоторые диетологи считают, что, съедая одно яблоко в день вместе с косточками, мы ставим себе защиту от онкологических заболеваний. Такими же защитными свойствами обладают косточки абрикоса.

  • Зелень

Зелень богата антиоксидантами и витаминами. Она предотвращает окисление организма и повышение уровня холестерина. Зелень содержит калий, фолиевую кислоту, клетчатку – и потому также полезна при гипертонии. Уровень гомоцистеина (аминокислота, высокий показатель которой ведет к заболеваниям сердца и сосудов) можно снизить всего одной порцией зеленого салата в день. Шпинат тоже способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

 
кровь, организм, рацион, сосуды, продукты питания

Вы сейчас просматриваете новость "Восемь продуктов для очищения кровеносной системы". Другие Новости медицины и здоровья смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Здоровье

Виноград. Фото: flickr.com

Польза и вред винограда: кому нельзя есть эти ягоды

Вчера, 11:14

Виноград замедляет процесс старения

Диеты и фитнес

Грейпфруты. Фото: pixabay.com

Список продуктов, которые помогают не набирать вес

Вчера, 08:41

Есть продукты, которые способствуют активному сжиганию жировой ткани

Здоровье

Гормональные изменения во время месячных или менопаузы разрушительно влияют на качество сна. Фото: med-advisor.ru

Какие факторы влияют на бессонницу

Вчера, 04:44

Проблемы со сном достаточно распространены среди женщин  

Диеты и фитнес

Необычайно полезны для женщин жирные сорта морской рыбы. Фото: pixabay.com

Какие продукты наиболее полезны для здоровья женщин: советы экспертов

21 Августа, 16:19

Правильное питание – один из важнейших компонентов здоровья женской половой системы

Здоровье

У серебра много полезных свойств. Фото: pixabay.com

Ученые назвали полезные для человеческого организма свойства серебра

21 Августа, 15:47

Серебро убивает бактерии в 1750 раз сильнее в сравнении с карболовой кислотой

Диеты и фитнес

Нужно разнообразить свой рацион. Фото: flickr.com

Ученые объяснили причину сильной тяги к сладкому и мучному

21 Августа, 10:50

Желание съесть шоколадку, конфеты, печенье появляется не просто так 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования