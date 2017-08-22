Восемь продуктов для очищения кровеносной системы

Есть продукты, которые способствуют очищению артериальных сосудов кровеносной системы, сообщает sobesednik.ru.

Вот список самых полезных продуктов для кровеносной системы

Чеснок

Он защищает сердечно-сосудистую систему, полезен при лечении инфекций, для профилактики рака. Подтверждено: употребление 4000 мкг аллицина (содержится в 1–4 зубчиках чеснока) в день уменьшит засорение сосудов и поддержит сердце и сосуды. Многие вегетарианцы, последователи Вед и аюрведы считают чеснок продуктом "низких энергий". Но даже они 2–3 раза в год принимают его для профилактики. А в остальное время заменяют чеснок индийской специей асафетидой.

Куркума

В этом "золотом эликсире" – драгоценности аюрведы – содержится первичный полифенол, который уменьшает жировые отложения в артериях. Эту специю можно добавлять в каши, овощи, мясо, молоко. А можно по утрам выпивать полстакана воды с пол чайной ложки куркумы.

Гранат

Исследования показали, что он может очистить артерии, стимулируя в крови выработку оксида азота и снижение кровяного давления. Гранат настолько целебен, что даже "сок из магазина" работает эффективно. Зерна граната можно добавлять в мясные блюда, в зеленые салаты.

Корица

Считается, что одной чайная ложка корицы (ежедневно и длительно) поможет снизить уровень холестерина. Можно разделить эту порцию на несколько приемов. Корица к тому же – прекрасный антиоксидант.

Семена чиа

Новая культура в нашем менталитете, пришедшая к нам из Латинской Америки. Поклонники здорового образа жизни уже успели оценить ее и ввести в рацион. Это источник энергии для организма. Альфа-линолевая кислота содержится в семенах чиа, и она регулирует кровяное давление и холестерин, снижает уровень триглицеридов. Семена чиа очень полезны для сердца и прекрасное оздоравливающее средство.

Помидоры

Томаты стимулируют увеличение ликопина (антиоксидант) и уменьшают количество "плохого" холестерина, который вызывает атеросклероз. Кроме того, томаты важны для здоровья костей.

Яблоки

Признано, что яблоки понижают уровень холестерина. Группа исследователей из университета штата Огайо обнаружили, что одно яблоко в день поможет вам уменьшить затвердение артерий на 40%. Права английская пословица: "Яблоко в день – и доктор не нужен". Некоторые диетологи считают, что, съедая одно яблоко в день вместе с косточками, мы ставим себе защиту от онкологических заболеваний. Такими же защитными свойствами обладают косточки абрикоса.

Зелень

Зелень богата антиоксидантами и витаминами. Она предотвращает окисление организма и повышение уровня холестерина. Зелень содержит калий, фолиевую кислоту, клетчатку – и потому также полезна при гипертонии. Уровень гомоцистеина (аминокислота, высокий показатель которой ведет к заболеваниям сердца и сосудов) можно снизить всего одной порцией зеленого салата в день. Шпинат тоже способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.