Восемь продуктов для очищения кровеносной системы
Гранат стимулирует выработку в крови оксида азота и снижает кровяное давление
Есть продукты, которые способствуют очищению артериальных сосудов кровеносной системы, сообщает sobesednik.ru.
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Вот список самых полезных продуктов для кровеносной системы
- Чеснок
Он защищает сердечно-сосудистую систему, полезен при лечении инфекций, для профилактики рака. Подтверждено: употребление 4000 мкг аллицина (содержится в 1–4 зубчиках чеснока) в день уменьшит засорение сосудов и поддержит сердце и сосуды. Многие вегетарианцы, последователи Вед и аюрведы считают чеснок продуктом "низких энергий". Но даже они 2–3 раза в год принимают его для профилактики. А в остальное время заменяют чеснок индийской специей асафетидой.
- Куркума
В этом "золотом эликсире" – драгоценности аюрведы – содержится первичный полифенол, который уменьшает жировые отложения в артериях. Эту специю можно добавлять в каши, овощи, мясо, молоко. А можно по утрам выпивать полстакана воды с пол чайной ложки куркумы.
- Гранат
Исследования показали, что он может очистить артерии, стимулируя в крови выработку оксида азота и снижение кровяного давления. Гранат настолько целебен, что даже "сок из магазина" работает эффективно. Зерна граната можно добавлять в мясные блюда, в зеленые салаты.
- Корица
Считается, что одной чайная ложка корицы (ежедневно и длительно) поможет снизить уровень холестерина. Можно разделить эту порцию на несколько приемов. Корица к тому же – прекрасный антиоксидант.
- Семена чиа
Новая культура в нашем менталитете, пришедшая к нам из Латинской Америки. Поклонники здорового образа жизни уже успели оценить ее и ввести в рацион. Это источник энергии для организма. Альфа-линолевая кислота содержится в семенах чиа, и она регулирует кровяное давление и холестерин, снижает уровень триглицеридов. Семена чиа очень полезны для сердца и прекрасное оздоравливающее средство.
- Помидоры
Томаты стимулируют увеличение ликопина (антиоксидант) и уменьшают количество "плохого" холестерина, который вызывает атеросклероз. Кроме того, томаты важны для здоровья костей.
- Яблоки
Признано, что яблоки понижают уровень холестерина. Группа исследователей из университета штата Огайо обнаружили, что одно яблоко в день поможет вам уменьшить затвердение артерий на 40%. Права английская пословица: "Яблоко в день – и доктор не нужен". Некоторые диетологи считают, что, съедая одно яблоко в день вместе с косточками, мы ставим себе защиту от онкологических заболеваний. Такими же защитными свойствами обладают косточки абрикоса.
- Зелень
Зелень богата антиоксидантами и витаминами. Она предотвращает окисление организма и повышение уровня холестерина. Зелень содержит калий, фолиевую кислоту, клетчатку – и потому также полезна при гипертонии. Уровень гомоцистеина (аминокислота, высокий показатель которой ведет к заболеваниям сердца и сосудов) можно снизить всего одной порцией зеленого салата в день. Шпинат тоже способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.
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