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Всем женщинам рекомендуется принимать фолиевую кислоту – медики http://www.segodnya.ua/img/article/7889/77_main.1484649909.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/77_tn.1484649909.jpg Здоровье Эксперты рекомендуют принимать 0,4–0,8 мг фолиевой кислоты ежедневно

Всем женщинам рекомендуется принимать фолиевую кислоту – медики

Сегодня, 12:46

Эксперты рекомендуют принимать 0,4–0,8 мг фолиевой кислоты ежедневно

Фолиеву кислоту советуют принимать всем женщинам в репродуктивном возрасте. Фото: AFP
Фолиеву кислоту советуют принимать всем женщинам в репродуктивном возрасте. Фото: AFP

Американские медики рекомендуют ежедневно принимать фолиевую кислоту всем женщинам, не зависимо от того, планируют ли они в ближайшее время обзаводиться детьми или нет.

Согласно их последнему отчету целевой группы США, опубликованному в журнале JAMA, большинство женщин не получает достаточного количества фолатов.

Оказывается, что их нехватка во время беременности увеличивает риск возникновения у плода дефектов нервной трубки, что в свою очередь негативно влияет на развитие мозга, черепа и позвоночника, приводя к тяжелым последствиям, включая инвалидность и смерть.

Эксперты рекомендуют принимать 0,4–0,8 мг фолиевой кислоты ежедневно. Эти рекомендации распространяются на всех женщин в репродуктивном возрасте – так как по статистике, около половины всех беременностей являются незапланированными.

Отмечается, что положительное влияние фолиевой кислоты на уменьшение количества детей с патологиями подтверждается исследованиями.

Проведенное в Венгрии исследование 5453 женщин, которое проводилось с 1984 по 1992 год, показало, что в группе женщин, не принимавших фолиевую кислоту, появилось на свет шесть младенцев с нарушениями развития, в группе принимавших – ни одного.

Вместе с тем, согласно исследованию 1992 года, из 3056 женщин, получавших фолиевую кислоту, ребенок с дефектами родился только у одной, а из 3056 женщин, не получавших ее, – у девяти.
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Источник:

gazeta.ru

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