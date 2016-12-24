Японские ученые открыли новое полезное свойство кофе

Участниками исследования стали 27 добровольцев от 22 до 30 лет

Японские ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что кофе улучшает работу сосудов. Для этого специалисты применили метод лазерной допплеровской флоуметрии, сообщает "Ортодокс".

Участниками исследования стали 27 добровольцев от 22 до 30 лет. Половина испытуемых пили натуральный кофе, а другая употребляли кофе без кофеина.

После этого ученые проанализировали работу сосудов. Оказалось, что приток крови к пальцам тех, кто употреблял натуральный кофе, значительно улучшился.

Отметим, что это обусловлено тем, что кофеин не всегда действует отрицательно на кровеносную систему. Он может помочь сосудам лучше раскрыться, за счет чего снижается воспаление и на 30% процентов увеличивается приток крови к пальцам.

Подчеркнем, что для подтверждения данной теории ученые провели несколько одинаковых экспериментов и итог оказался тем же. Но положительное влияние кофе продолжалось всего лишь 70-75 минут.