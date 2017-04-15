Яйца с сюрпризом: присмотритесь к тому, какие крашанки предпочитают ваши близкие, чтобы узнать о них много нового

Уже завтра мы будем праздновать Светлое Христово Воскресение. Один из главных атрибутов этого праздника — яйца. Сегодня их готовят на любой вкус: крашеные, расписные, "кружевные", в бисере.

Психолог Ольга Перекопайко предлагает присмотреться, какому варианту отдают предпочтение ваши близкие, ведь это многое может рассказать об их характере, особенно о гостеприимстве и умении готовить.

1. Вы предпочитаете пойти к кому-то в гости, а не принимать гостей у себя. Вы даже можете прихватить какую-то вкусность с собой, но еда, скорее всего, не ваш конек. Да вы как-то и не особо расстраиваетесь по этому поводу. Ведь сейчас без проблем можно заехать в любой супермаркет и купить готовой еды или же заказать ее на дом.

2. Вы очень гостеприимный человек, и вам всегда в удовольствие пригласить к себе много друзей, с которыми можно не только хорошо покушать, но и вдоволь повеселиться. Правда, готовить вы предпочитаете традиционные блюда.

3. Для вас не проблема, когда приходят гости. Особо и неважно, званые они или нет, ведь вы не заморачиваетесь, что же им приготовить и как их удивить. Для вас лучшая фраза в такой ситуации: "Чем богаты, тем и рады". И все, что у вас есть в холодильнике, готовы разогреть и выложить. Но долго тратить время на посиделки вы не любите: есть еще куча разных дел, которые необходимо сделать.

4. Гости для вас — это очень важно и ответственно, вы подходите к их встрече со всей ответственностью: заранее составляете меню, учитывая все вкусы приглашенных. Вы никогда не будете впопыхах готовить какое-то блюдо и всегда готовы привнести свои новшества в старые рецепты.

5. Для друзей и знакомых, которые приходят к вам в гости, всегда есть загадка: а чем же вы удивите на этот раз. Они никогда не увидят на вашем столе какого-то банального или уже знакомого блюда. Каждый раз это новшества. Вы можете приготовить блюда разных стран, использовать продукты в неожиданном амплуа. Например, из помидоров сотворить десерт. Для вас приготовление еды — это своеобразная медитация и релакс.

6. Вы никогда не ищете повода, дабы собраться с друзьями, коллегами, соседями. Главное — чтобы было желание и настроение, а оно у вас есть практически всегда. Редко сейчас встретишь такого открытого и доброжелательного человека. Даже приготовленный вами чай кажется самым вкусным на земле, ведь вы его приправляете своими искренними чувствами и эмоциями.

7. Вы любите, чтобы приготовленная вами еда была не столько сытной, сколько красивой, яркой. Вы можете накупить много разных журналов с новейшими тенденциями в еде, дорогих продуктов и сотворить нечто впечатляющее. А вкусно это или на любителя — узнаете по реакции гостей. Это же весело и интересно!

8. Кто способен поразить шедеврами кулинарного искусства, так это вы. Но это не будет часто и для всех. Вы готовы потратить много сил, времени и денег, чтобы научиться готовить какое-то экзотическое блюдо, но вам важно самой получить удовольствие от этого процесса. А вкусить сей шедевр могут только самые близкие люди, да и то изредка.