Зачем нужно каждое утро пить воду с лимоном

Вода с лимоном благотворно влияет на работу всех внутренних органов

Оказывается, выпивая стакан теплой воды со свежевыжатым соком лимона натощак, можно не только укрепить иммунную систему, но и предупредить многие заболевания. Узнай больше о целебных свойствах этого напитка!

Кишечник

Страдаешь от запоров? Каждое утро выпивай стакан воды с чайной ложкой лимонного сока и таким же количеством меда. Напиток поможет наладить работу желудочно-кишечного тракта всего за пару дней, пишет "Лиза".

Печень и почки

Лимонная вода предотвратит образование камней и на долгие годы защитит тебя от других заболеваний, которые могут поразить печень и почки.

Настроение

В отличие от кофе, который обезвоживает организм, вода с лимоном благотворно влияет на работу всех внутренних органов. И это, конечно же, положительно сказывается на твоем настроении и общем самочувствии.

Кожа

Лимон, как известно, содержит много витамина С, который обладает способностью разглаживать неглубокие морщинки и предотвращать появление новых. Кроме того, желтый фрукт выводит из организма токсины и шлаки.

Обмен веществ

Стакан лимонной воды натощак – отличный способ разогнать метаболизм. Лимонный сок помогает усваивать пищу, а также активно борется с жировыми отложениями.