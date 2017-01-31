Зачем по утрам пить воду с лимоном
Такой напиток лучше всего принимать натощак сразу после пробуждения
Вопреки нашим стереотипам лимон и свежевыжатый лимонный сок великолепно ощелачивают организм, несмотря на выраженный кислый лимонный вкус.
Это важнейшее лечебно-профилактическое действие лимонного сока не теряется и при многократном разбавлении его водой, пишет headinsider.net. Такое свойство лимона особенно важно для любителей мясной пищи. К тому же водой, подкисленной лимонным соком, намного проще утолить жажду. А если к ней добавить ещё чуточку меда (¼-½ чайной ложки), то организм значительно меньше будет страдать от перегрева и любого пищевого стресса и возрастет биологическая доступность поливитаминного комплекса из лимона. При условии, конечно, что отсутствует аллергическая реакция на лимон или мед.
Если воду с лимоном принимать натощак сразу после пробуждения, то ко всем полезным свойствам добавляется еще улучшение моторики желудочнокишечного тракта и эвакуаторной способности кишечника.
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