Занятия йогой позволяют справиться с болью в пояснице – ученые

Йога помогает облегчить продолжительную боль в спине. Об этом сообщили ученые, опубликовав данные исследования на сайте Кокрановской библиотеки.

Исследование проводили на более чем тысячи пациентах, которые страдали от боли в пояснице. Анализ показал, что у людей, занимавшихся йогой, болевые ощущения становятся слабее, а также увеличивается подвижность.

Кроме того, эксперты рассмотрели данные 12 исследований, проведенных в США, Великобритании и Индии. В их планах провести новое исследование продолжительностью в год — предыдущие длились до шести месяцев.

В большинстве случаев конкретная причина болей неясна, что усложняет лечение. Из-за этого пациенты вынуждены долгое время принимать обезболивающие препараты. При этом проблемы со спиной испытывает примерно один человек из десяти и с возрастом риск столкнуться с болью растет. Существует ряд упражнений для облечения хронической боли, но упражнения из йоги в их число пока не входят.