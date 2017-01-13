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Занятия йогой позволяют справиться с болью в пояснице – ученые http://www.segodnya.ua/img/article/7879/41_main.1484305384.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/41_tn.1484305384.jpg Здоровье У людей, занимавшихся йогой, болевые ощущения становятся слабее, а также увеличивается подвижность

Занятия йогой позволяют справиться с болью в пояснице – ученые

Сегодня, 12:59

У людей, занимавшихся йогой, болевые ощущения становятся слабее, а также увеличивается подвижность

Йога полезна для здоровья. Фото: instagram.com/rimiriming88
Йога полезна для здоровья. Фото: instagram.com/rimiriming88

Йога помогает облегчить продолжительную боль в спине. Об этом сообщили ученые, опубликовав данные исследования на сайте Кокрановской библиотеки.

Исследование проводили на более чем тысячи пациентах, которые страдали от боли в пояснице. Анализ показал, что у людей, занимавшихся йогой, болевые ощущения становятся слабее, а также увеличивается подвижность.

Кроме того, эксперты рассмотрели данные 12 исследований, проведенных в США, Великобритании и Индии. В их планах провести новое исследование продолжительностью в год — предыдущие длились до шести месяцев.

В большинстве случаев конкретная причина болей неясна, что усложняет лечение. Из-за этого пациенты вынуждены долгое время принимать обезболивающие препараты. При этом проблемы со спиной испытывает примерно один человек из десяти и с возрастом риск столкнуться с болью растет. Существует ряд упражнений для облечения хронической боли, но упражнения из йоги в их число пока не входят.
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Источник:

gazeta.ru

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