Затяжной насморк у ребенка: откуда берется и что делать

У малыша пятый день течет из носа, начался кашель, а выделения стали густыми и желто-зелеными. Многие родители впадают в панику: "Что, если это гайморит? А что, если вредная слизь "пойдет" в ушко или еще хуже — "опустится" в бронхи?". Ребенка заставляют активно сморкаться, для подстраховки дают антибиотики, кутают в сто одежек и не пускают на улицу. Дальше по-разному: либо болезнь отступает, и мама вздыхает с облегчением, либо возникают осложнения, и в семье ищут виновных. Между тем спрогнозировать, во что разовьется острый ринит, — практически невозможно. А все потому, что насморком начинаются ОРВИ, коклюш и парагрипп, но такими же сиптомами детский организм реагирует, например, на сигаретный дым или бытовую химию. Усиленная борьба с этим недугом без выяснения его причины не только не поможет, но и навредит: от капель и спреев ринит у ребенка может стать хроническим.

ТРИ ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ ЗАТЯЖНОГО НАСМОРКА

Отечность и заложенность носа, ворох салфеток в карманах знакомы каждому взрослому. Однако больше и дольше ринитом болеют дети. У дошкольников и деток младшего школьного возраста насморк как симптом или самостоятельное заболевание может появляться 6—8 раз в году. То есть едва ли не каждый месяц, за исключением летнего периода.

Детский насморк может носить затяжной характер и длиться 14 дней.

"На это есть несколько причин, — объясняет врач общей практики, медицинский блогер, популяризатор доказательной медицины Сергей Макаров. — Во-первых, возрастная незрелость иммунной системы ребенка и маленький опыт борьбы с вирусами. Существует более 200 разновидностей вирусов, способных спровоцировать ОРВИ, и ребенок 3—4-х лет, который только пошел в садик, начинает последовательно с ними "знакомиться".

Во-вторых, из-за того, что носовые ходы у ребенка узкие, выделения отходят трудно. Поэтому детский насморк, как правило, носит затяжной характер и может длиться 10-14 дней.

"Все это время ребенок может покашливать. Но это не значит, что болезнь затронула горло: кашель провоцируют выделения, которые стекают по задней стенке глотки и раздражают вход в дыхательные пути. Повысится ли при этом температура, будут ли вовлечены в заболевание другие органы, зависит только от типа вируса и от того, встречался ли с ним организм раньше. Так, при риновирусе насморком все начнется, и, чаще всего, им же все закончится. А вирус парагриппа начнется насморком, но через пару дней с максимальной вероятностью спровоцирует ларингит", — поясняет Макаров.

Третья причина — различные аллергены. "Маленьких пациентов с аллергическим ринитом становится все больше, — отмечает врач-отоларинголог Лина Пелевина. — И острую форму такого насморка сложно отличить от вирусного ринита самостоятельно. У ребенка наблюдается такая же отечность носа, затрудненное дыхание и обильные выделения, еще может беспокоить слезотечение и зуд в глазах. Если он встречается с аллергеном не слишком часто, мама может и не подозревать о наличии у него аллергии, путая обострения аллергического ринита с легким течением ОРВИ. Если такие "легкие ОРВИ" повторяются все чаще, нужно обратиться к врачу, сдать анализы и установить их истинную причину".

ПРАВИЛЬНАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ

Спрогнозировать развитие осложнений и начать их лечение заблаговременно невозможно: здесь не помогут ни назальные интерфероны, ни противомикробный сульфацил натрия. Также не стоит при первом чихе использовать капли с антибиотиками: их "местное действие" обожжет чувствительную слизистую ребенка.

"Если ринит протекает без осложнений — достаточно регулярного промывания носа солевым раствором, — подчеркивает Пелевина. — Если выделения мешают кушать и спать, можно использовать сосудосужающие капли. В этом случае важно соблюдать дозировку и не применять их дольше 5—7 дней". Кстати, они лишь снимают отек, но не уменьшают количество выделений. А от них важно правильно избавляться. "Есть мнение, что частое промывание носа может вызвать отит, — говорит Макаров. — Но это верно, только если ребенка заставляют усиленно сморкаться: повышенное давление в полости носа переносит возбудителей в полость среднего уха. Удаляйте выделения аккуратно: в идеале при помощи аспиратора".

Промывание носа помогает не только при вирусном, но и при аллергическом рините. А вот сосудосуживающие капли в этом случае не помощники. "Аллергический ринит может длиться долго. Если все это время капать нос, начнется хронический медикаментозный ринит, — предупреждает Пелевина. — Важно установить, что является аллергеном. Иногда затяжные риниты порождает паразитарная (например, глистная) инвазия: так слизистая носа реагирует на переизбыток токсинов. И стоит назначить противогельминтную терапию, как насморк проходит".