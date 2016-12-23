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Женщины могут не заметить сердечный приступ – учные http://www.segodnya.ua/img/article/7822/34_main.1482437656.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/34_tn.1482437656.jpg Здоровье Ученые выдвинули несколько версий для объяснения такой тенденции. Первая состоит в том, что выраженность симптомов сердечных приступов неодинакова у женщин и мужчин. И вторая – по каким-то причинам, женщины менее чувствительны к определенным типам боли

Женщины могут не заметить сердечный приступ – учные

Сегодня, 01:45

Ученые выдвинули несколько версий для объяснения такой тенденции. Первая состоит в том, что выраженность симптомов сердечных приступов неодинакова у женщин и мужчин. И вторая – по каким-то причинам, женщины менее чувствительны к определенным типам боли

Врачи призывают более настороженно относиться к болезням сердца. Фото: omeda.0432.ua
Врачи призывают более настороженно относиться к болезням сердца. Фото: omeda.0432.ua

Женщины могут не понять, что у них случился сердечный приступ из-за того, что они лучше справляются с болью. К такому выводу пришли ученые из университета Тромсе – Арктического университета Норвегии, пишет likar.info.

Исследователи изучили переносимость боли у пяти тысяч добровольцев, которых попросили две минуты подержать руки в холодной воде (3 градуса). Перед этим они использовали ЭКГ (электрокардиоргамму), чтобы посмотреть, не случалось ли сердечных приступов у каждого из участников.

Оказалось, многие из участников даже не догадывались, что в прошлом пережили сердечный приступ. При чем, связь между болевым порогом и приступом была сильнее именно среди женщин.

В целом, сердечные приступы у женщин случались реже, чем у мужчин (7% против 19%). Но по количеству "упущенных" приступов женщины лидировали – 75% по сравнению с 58%. Несмотря на то, что женщины вытягивали руки из ледяной воды быстрее мужчин, они более склонны не замечать проблемы с сердцем.

Почему так происходит, ученые пока не знают, но уже выдвинули несколько версий. Первая состоит в том, что выраженность симптомов сердечных приступов неодинакова у женщин и мужчин. И вторая – по каким-то причинам, женщины менее чувствительны к определенным типам боли.

И пока ведутся дополнительные исследования, врачи призывают более настороженно относиться к болезням сердца. Особенно внимательными стоит быть женщинам, среди них чаще встречаются приступы с летальным исходом.

Многие думают, что сердечный приступ поражает внезапно, но это не так. Все начинается с тошноты, боли в грудной клетке (не всегда), онемения челюсти или рук. И даже после того, как приступ начался, проходит еще час, пока перекрывается кровоснабжение сердечной мышцы.
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