182 дня хлопот ради одного важного дня: как создать свадебную Love story по карману

Две недели назад стартовал наш проект "Свадьба мечты". В первой публикации мы вместе с экспертами составили пошаговую инструкцию для пар, которые планируют торжество, и рассказали историю любви Лилии и Дмитрия Блохиных. Их свадьба состоится в конце мая, и подготовка к празднику в самом разгаре. Паре помогает киевский свадебный организатор Александра Стасевич. На данном этапе Лиля и Дима выбрали кольца, продумали концепцию самого праздника, спланировали выездную церемонию и выбрали фотографов для Love Story и свадебной фотосессии. Мы узнали у экспертов этих сфер, как правильно сделать выбор, на что обязательно обращать внимание и каковы сегодня тенденции.

Ответственно. Дмитрий и Лилия выбирают себе кольца

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ПРАЗДНОВАТЬ В СУББОТУ

НАШИ ЭКСПЕРТЫ:

Виктория Шатохина , руководитель портала Wedding.ua

, руководитель портала Wedding.ua Александра Стасевич, свадебный организатор

"Один из важных этапов — подача заявления, — рассказывает свадебный эксперт Виктория Шатохина. — Оно подается за месяц и 1 день до желаемой даты самой регистрации. Сегодня есть 2 способа подачи заявления: либо обратиться в любой отдел регистрации актов гражданского состояния лично, либо подать заявление в режиме online на веб-портале Министерства юстиции Украины или на нашем сайте. Но если у вас нет электронной цифровой подписи, то вам в любом случае придется прийти в загс, чтобы подписать заявление, которое вы подали в режиме online.

Стоимость услуг в разных регионах разная. Если это просто подготовка документов, и вы ставите подписи в кабинете специалиста, сумма будет самой скромной (около 100 грн. — Авт.). Если хотите пышную церемонию, ее официальная стоимость может доходить до 1000 грн. В выходные и нерабочие дни стоимость увеличивается в два раза. В некоторых загсах обязательными считаются услуги видеооператора и фотографа, а также шампанское и фрукты. Значит, и сумма церемонии возрастет. Поэтому узнавайте все эти детали заранее. Если нужно очень быстро зарегистрировать брак, это можно сделать за 24 часа в специальном центре. В Киеве — это документ-центр "ГОТОВО!". Но эта услуга дорогая — от 4270 грн просто за регистрацию, которая будет проходить без гостей и музыки".

Около 13 000 гривен придется выложить за банкет на 20 гостей.

РИСУЕМ ПРАЗДНИК. Подготовка к свадьбе начинается с... картинки — ее молодожены должны нарисовать в своей голове.

"Многие невесты берутся за организацию свадьбы самостоятельно и всех подрядчиков ищут сами — говорит Виктория Шатохина. — Чтобы им упростить работу, на сайте wedding.ua мы создали специальный раздел "свадебный тендер". Он помогает получить предложения от интересующих компаний по организации свадьбы. Для этого невесте достаточно заполнить мини-анкету и указать желаемую стоимость услуг".

"Когда картинка нарисована, следующий шаг — понять, какой есть бюджет, — советует свадебный эксперт Александра Стасевич. — Можно все считать и планировать самостоятельно, но будьте готовы потратить на это энную часть времени и сил. А можно нанять свадебного организатора, который возьмет на себя эффективное распределение финансов и проконтролирует качество услуг (услуги организатора в среднем стоят около 10% от бюджета торжества. — Авт.).

На бюджет свадьбы влияет количество гостей. К примеру, презентабельный ресторан в Киеве будет стоить от 650 грн с человека. Получается, за банкет на 20 гостей придется выложить 13 000 грн (без торта и алкоголя. — Авт.). В регионах место в ресторане будет стоить около 300 грн. Свадьба до 20 гостей с приличным рестораном, минимальным декором, без шоу-программы, но с нарядом молодоженов и кольцами, обойдется минимум в $2000. Такие маленькие свадьбы, как правило, организовывает молодежь. А если свадьбу финансируют родители, количество гостей может вырасти даже до 300. Ну а что касается свидетелей, то их сегодня либо вообще не берут, либо, как в американских свадьбах, — 5-6 девочек — просто подружки невесты, которые одеваются в одинаковые платья для яркой фотосессии".

Чтобы фото и воспоминания об этом событии были яркими, стоит задуматься об изюминке торжества. "Например, у нас была "авиапара" — невеста с женихом работали в аэропорту. Их свадьбу мы украсили самолетиками и сделали фотозону в стиле аэропорта. Для пары, которая познакомилась на велосипедах, мы устроили велосипедный кортеж. Были у нас и свадьбы в стиле хиппи и панк. Но 80% — это свадьбы в классическим стиле". Но такая свадьба, конечно, обойдется дороже.

Цвет свадьбы, как правило, зависит от возраста пары. Юные невесты чаще выбирают что-то розовое или бирюзовое. В прошлом сезоне был модным цвет марсала (оттенок красного вина. — Авт.). Сейчас используют больше золота и блеска, особенно в тканях. Мы рекомендуем не делать свадьбу в субботу — это день свадебного бума, уже в воскресенье людей меньше. А если выбрать будний день, то в ресторанах будут скидки. В позапрошлом году у нас было очень много свадеб в понедельник".

КАРТИНКИ ИЗ ГОЛОВЫ И ЖЕЛАНИЕ ДВУХ

НАШ ЭКСПЕРТ:

Роман Котиков, фотограф компании Goodframe

Принято считать, что фотосессия love story (от англ. — любовная история. — Авт.) — это репетиция съемки пары в свадебный день. "Перед съемкой обязательно расскажите фотографу, как видите эту историю, — советует Роман Котиков. — Это очень важно, потому что если работы фотографа не совпадут с желанием пары, влюбленные останутся недовольны, даже если снимки получатся изумительными. Я, например, прошу показать мне картинки с интернета, максимально похожие на желаемый результат, и выясняю у пары максимум деталей. Одни хотят сфотографировать прогулку с рюкзаками, другие — свидание в кафе, кто-то — катание на лодке. В love story желательно обыграть настоящую историю знакомства пары или настоящий досуг — тогда фото будут естественными. Сегодня в моде — репортажные фото с эмоциями.

Цена фотосессии зависит от времени и локации — прогулка по одному месту продолжительностью 2—3 часа будет стоить $150—200. В среднем получается история в 150 кадров. Главное — помните: красивая love story получится, если этого хотят два человека. Ведь иногда бывает, что фотосессию хочет девушка, а парень делает одолжение. И через 15 минут после начала сьемки говорит: "Все, я устал, мне надоело. Хватит". Так что надо уметь договариваться".

ПОЧЕМУ НА ФОТОСЕССИИ МУЖЧИНА — ГЛАВНЫЙ!

НАШ ЭКСПЕРТ:

Юлия Гер, свадебный фотограф

"Если для Love story можно сниматься даже без макияжа, то для красивой свадебной фотосессии невестам нужен макияж чуть насыщеннее обычного. На фото он будет выглядеть естественно и красиво, — советует Юлия. — Лучше, если невеста создает образ вместе с визажистом — специалист, как правило, точно и красиво подбирает макияж для съемки. Но ключевым в свадебной фотосессии есть… Жених! Именно от его желания фотографироваться зависит атмосфера на фотосессии.

Дело в том, что для большинства мужчин фотосессия — настоящее испытание. Во время работы я обязательно шучу с парой, чтобы их расслабить. Однажды на съемку пришел такой серьезный, сдержанный парень. Невеста предупредила, что он фотографироваться не любит. Но мы так хорошо поработали, что под конец сьемки он для кадра ел сахарную вату и прыгал за бабочкой! Кадр "невеста на ладошке", к счастью, уже успешно умер. Но недавно у меня была пара, которая просила сделать такой кадр для смеха. Раньше делали постановочные кадры, а сегодня очень ценятся "живые" фото, сделанные вечером, когда мягкое освещение. Для свадебной фотосессии есть два пакета: 8 часов — от 6 тыс. грн, и 12 часов — 8-10 тыс. грн".

ДЕД МОРОЗ И КЛЯТВЫ СО СЛЕЗАМИ У ДВЕРЕЙ

НАШ ЭКСПЕРТ:

Наталья Девина, Церемо­ний­мейстер, директор ивент-агентства Devina design

"В последние годы все более популярной становится выездная церемония, — рассказывает Наталья. — Нашим девочкам хочется, чтобы все было так же красиво, как в американских фильмах про любовь, которые заканчиваются свадьбой на открытом воздухе, возле арки в цветах. И они правы: выездная церемония — это здорово. Ведь ее можно провести недалеко от места празднования свадьбы, а значит — с экономить время и ресурсы: не нужно утром везти гостей в загс, а потом катать за собой на фотосессии.

Главный атрибут выездной церемонии — арка. Сначала популярными были круглые арки, потом пошла тенденция на прямоугольные. Сегодня выездную церемонию часто проводят на оригинальном фоне, например, в виде красивых дверей, которые потом выполняют функцию зоны для фотосессии. В среднем церемония длится 20 минут, а самая короткая у меня была 5 минут! Церемонии устраивают пары даже без гостей, чтобы потом просто любоваться фото. А самая необычная церемония на моем опыте была 31 августа. Ее вел... Дед Мороз!

Один из самых трепетных моментов в выездной церемонии — клятвы, которые молодожены дают друг другу. Влюбленные говорят невероятно трогательные слова! Часто молодожены просят не давать им микрофон — пусть эти слова слышат только они сами. В такой момент парам сложно сдержать слезы счастья".