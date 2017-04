23-летняя дочь Трампа прошлась по магазинам в сопровождении трех авто с охраной

Младшая дочь президента США Дональда Трампа Тиффани прошлась по магазинам в Нью-Йорке в сопровождении трех автомобилей с охраной, сообщает Daily Mail.

По данным издания, 23-летняя Трамп может быть одним из немногих детей главы государства, которые еще не работают советниками в Белом доме, но вместе с тем она находится под президентской защитой.

Отмечается, что за безопасностью шопинга Тиффани на Манхэттене следили три машины Секретной службы, а саму девушку сопровождали пешие агенты.

Tiffany Trump went on a shopping spree in New York – with THREE protective cars https://t.co/W0C4lFTn7l pic.twitter.com/r9Y3gbdpkG