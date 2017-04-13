23-летняя дочь Трампа прошлась по магазинам в сопровождении трех авто с охраной

Сегодня, 14:40

Тиффани Трамп — дочь американского президента от его второй жены Марлы Мейплз

Тиффани Трамп. Фото: instagram.com/tiffanytrump
Тиффани Трамп. Фото: instagram.com/tiffanytrump

Младшая дочь президента США Дональда Трампа Тиффани прошлась по магазинам в Нью-Йорке в сопровождении трех автомобилей с охраной, сообщает Daily Mail.

По данным издания, 23-летняя Трамп может быть одним из немногих детей главы государства, которые еще не работают советниками в Белом доме, но вместе с тем она находится под президентской защитой.

Отмечается, что за безопасностью шопинга Тиффани на Манхэттене следили три машины Секретной службы, а саму девушку сопровождали пешие агенты.

Тиффани Трамп — дочь американского президента от его второй жены Марлы Мейплз.
США, дочь, трамп, Тиффани, меланья трамп, иванка трамп, тиффани трамп

Вы сейчас просматриваете новость "23-летняя дочь Трампа прошлась по магазинам в сопровождении трех авто с охраной". Другие Общество смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Что делает младшая дочь Дональда Трампа, пока вся семья работает

11 Марта, 07:50

Тиффани не хочет ввязываться в политические игры

Мир

Иванка и Дональд Трампы, фото AFP

На решение Трампа нанести удар в Сирии повлияла его дочь Иванка - The Independent

10 Апреля, 19:28

Как сообщается, позиция первой дочери на преступление в Сирии имела "значительное влияние в Овальном кабинете"

Мир

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Фото: China Xinhua News/Twitter

Внучка Трампа спела лидеру КНР на китайском

9 Апреля, 07:00

То, что внучка американского президента говорит на китайском языке, некоторые воспринимают как знак скрытой симпатии Трампов к Китаю

Мир

Иванка Трамп, фото AFP

Иванка Трамп заявила, что гордится отцом после ударов по Сирии

8 Апреля, 02:15

В ночь на пятницу США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в сирийской провинции Хомс

Мода

Меланья Трамп в Valentino. Фото: AFP

Меланья Трамп нарядилась для встречи с лидером КНР в платье "со смыслом" за 3 тысячи долларов

7 Апреля, 17:14

Для выхода в свет первая леди США выбрала красное платье Valentino длины мили на широких бретелях  

Мода

Стильная первая леди: Меланья Трамп в изумрудном платье встретилась с королевой Иордании

6 Апреля, 16:09

Свой образ она дополнила туфлями-лодочками черного цвета и тонким поясом в тон, а также идеальной прической

Мир

Меланья Трамп. Фото: AFP

Бриллиантовое кольцо в 25 карат и фотошоп: опубликован первый официальный портрет Меланьи Трамп

4 Апреля, 17:05

Пользователи twitter раскритиковали первую леди США за чрезмерное использование фотошопа, а также наличие на первом плане дорогих украшений

Мир

Иванка Трамп с отцом и мужем. Фото: instagram.com/ivankatrump

Стало известно состояние Иванки Трамп и ее мужа

2 Апреля, 07:55

Публиковать данные о доходах сотрудников Белого дома обязывают этические требования

Мир

Иванка Трамп, фото AFP

Иванка Трамп станет помощником отца, но не будет получать зарплату

30 Марта, 03:27

Белый дом, в свою очередь, распространил заявление, в котором приветствовал решение Иванки Трамп

Мир

Ангела Меркель с Иванкой Трамп. Фото: AFP

Меркель позвала дочь Трампа на "женскую двадцатку"

27 Марта, 08:42

Экономический саммит W20 пройдет в в Берлине

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования