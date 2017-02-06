27-летняя американка за полтора года побывала в каждой стране мира (видео)

Американка Кассандра Де Пеколь за последние полтора года побывала в каждой стране мира. Своими путешествиями 27-летняя американка побила рекорд книги Гиннеса.

Отмечается, что на посещение одного государства – а всего их было 196 – она тратила не более 5-ти дней. При этом самым коротким был визит в Йемен. Из-за вооруженного конфликта девушка только пересекла границу и сразу покинула страну.

Во время путешествия ей удалось побывать и в Сирии в разгар войны и заехать в столицу Северной Кореи – в группе китайских туристов.

Тем временем другая девушка исполнила опасный трюк. Акробатка прыгнула в бассейн круизного лайнера с высоты 16 метров.