Пятимесячный Костя больше не страдает пороком сердца: как подать заявку на лечение

Гуманитарный штаб Рината Ахметова продолжает помогать детям Донбасса с тяжелыми сердечными заболеваниями. В рамках проекта "Здоровое сердце" уже прооперировано 18 детей с диагнозом порок сердца. Все операции проводятся бесполостным эндоваскулярным методом, что дает возможность маленьким пациентам навсегда избавиться от страшного диагноза и быстро восстановиться после операции.



Так, 21-го августа пятимесячный Костя Медведев из поселка Октябрьское Донецкой области был прооперирован в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. Серьезные проблемы со здоровьем у Кости появились почти сразу после его рождения. После обследования сердца мальчика местные врачи обнаружили порок сердца и посоветовали обратиться за помощью в столичный Институт Амосова. В Киеве диагноз подтвердили и порекомендовали немедленно сделать операцию. Однако денег на дорогостоящее хирургическое вмешательство у родителей мальчика не было.



Гуманитарный штаб Рината Ахметова откликнулся на просьбу о помощи и обеспечил возможность проведения операции на сердце ребенка. Все прошло успешно, врачи установили мальчику окклюдер – специальное устройство для закрытия дефекта межжелудочковой перегородки. Теперь жизни ребенка ничего не угрожает.

"Мы сотрудничаем с лучшими медицинскими центрами Украины. Врачи, которые там работают, – настоящие профессионалы своего дела. За время работы Гуманитарного штаба помощь на лечение и реабилитацию получили более 3500 детей Донбасса. По проекту "Здоровое сердце" было проведено 18 операций для устранения порока сердца", – рассказал Игорь Хаджинов, руководитель программы "Адресная помощь" Гуманитарного штаба.



Помощь от Гуманитарного штаба в рамках проекта "Здоровое сердце" могут получить дети в возрасте до 18 лет, проживающие в Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях. Оставить заявку на получение такой помощи можно, позвонив на горячую линию Гуманитарного штаба: 0-800-509-001.