Бег продлевает жизнь: медики пересчитали время пробежки в дополнительные годы жизни

Еженедельная двухчасовая пробежка в течение 40 лет связана с увеличением жизни человека на 2,8-3,2 года

Регулярные пробежки связаны с увеличением продолжительности жизни на несколько лет. Об этом сообщили американские медики, которые провели исследование и опубликовали его в журнале Progress in Cardiovascular Diseases.

Согласно их данным, еженедельная двухчасовая пробежка в течение 40 лет связана, как полагают ученые, с увеличением жизни человека на 2,8-3,2 года по сравнению с теми, кто не уделяет внимания подобной физической активности.

В то же время специалисты также показали, что регулярные занятия бегом на 25-40 процентов сокращают риск преждевременной смерти.

Данные выводы ученых справедливы даже для тех людей, которые эпизодически курят, употребляют алкоголь или когда-то имели избыточную массу тела. Ученые отмечают, что при получении подобных оценок в основном рассматривались белые американцы среднего класса.

В то же время медики не называют точной причины, по которой бег продлевает жизнь но наиболее вероятна гипотеза, согласно которой при подобной физической активности возникают аэробные нагрузки на организм, являющиеся одним из факторов долголетия.