Большой кот рассмешил странным мяуканьем, когда его гладят (видео)

Складывается такое впечатление, что котика не гладили, а трясли

Коты, как и люди, отлично умеют выражать свои эмоции. Правда, часто у них это получается довольно забавно.

На Facebook появился смешной видеоролик с большим котом пепельного окраса.

Мужчина гладит животное, начиная с головы и, когда его рука доходила до хвоста, кот начал издавать такие смешные звуки, что мужчина и оператор просто хохотали в камеру.

Складывается такое впечатление, что кота не гладили, а трясли.

Видеоролик меньше чем за сутки посмотрели уже более 323 тысяч раз.