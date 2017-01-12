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Большой кот рассмешил странным мяуканьем, когда его гладят (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7876/50_main.1484226198.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7876/50_tn.1484226198.jpg Общество Складывается такое впечатление, что котика не гладили, а трясли

Большой кот рассмешил странным мяуканьем, когда его гладят (видео)

Сегодня, 15:10

Складывается такое впечатление, что котика не гладили, а трясли

Кот любит ласку. Кадр из видео
Кот любит ласку. Кадр из видео

Коты, как и люди, отлично умеют выражать свои эмоции. Правда, часто у них это получается довольно забавно.

На Facebook появился смешной видеоролик с большим котом пепельного окраса.

Мужчина гладит животное, начиная с головы и, когда его рука доходила до хвоста, кот начал издавать такие смешные звуки, что мужчина и оператор просто хохотали в камеру.

Складывается такое впечатление, что кота не гладили, а трясли.

Видеоролик меньше чем за сутки посмотрели уже более 323 тысяч раз.
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Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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