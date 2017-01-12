Большой кот рассмешил странным мяуканьем, когда его гладят (видео)
Складывается такое впечатление, что котика не гладили, а трясли
Коты, как и люди, отлично умеют выражать свои эмоции. Правда, часто у них это получается довольно забавно.
На Facebook появился смешной видеоролик с большим котом пепельного окраса.
Мужчина гладит животное, начиная с головы и, когда его рука доходила до хвоста, кот начал издавать такие смешные звуки, что мужчина и оператор просто хохотали в камеру.
Складывается такое впечатление, что кота не гладили, а трясли.
Видеоролик меньше чем за сутки посмотрели уже более 323 тысяч раз.
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