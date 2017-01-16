Большой кот-собственник любит обниматься с хозяином (фото,видео)

Пушистик еще и что-то рассказывает хозяину на своей кошачьем языке

Коты – очень любвеобильные животные, которые не могут жить без нежности и ласки. В facebook появилось забавное видео с большим котиком, который очень любит обниматься.

Кот Ямада хватает хозяина за руку всеми лапами и начинает злиться, когда тот пытается высвободиться.

При этом пушистик еще и что-то рассказывает хозяину на своей кошачьем языке.

Примечательно, что животному уже 11 лет, и он страшно не любит одиночество.