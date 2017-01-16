Большой кот-собственник любит обниматься с хозяином (фото,видео)
Пушистик еще и что-то рассказывает хозяину на своей кошачьем языке
Коты – очень любвеобильные животные, которые не могут жить без нежности и ласки. В facebook появилось забавное видео с большим котиком, который очень любит обниматься.
Кот Ямада хватает хозяина за руку всеми лапами и начинает злиться, когда тот пытается высвободиться.
При этом пушистик еще и что-то рассказывает хозяину на своей кошачьем языке.
Примечательно, что животному уже 11 лет, и он страшно не любит одиночество.
飯食って、とりあえずネコ様とダラダラしてます。平和。 pic.twitter.com/Uv2e9dq7mX— かねキリカ with ヤマダ(猫) (@Kirika_ma_cos) 8 января 2017 г.
新手のオモチャかお前は pic.twitter.com/9VUwmvnqKe— かねキリカ with ヤマダ(猫) (@Kirika_ma_cos) 23 августа 2015 г.
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