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Большой кот-собственник любит обниматься с хозяином (фото,видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7885/53_main.1484559145.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/53_tn.1484559145.jpg Общество Пушистик еще и что-то рассказывает хозяину на своей кошачьем языке

Большой кот-собственник любит обниматься с хозяином (фото,видео)

Сегодня, 11:39

Пушистик еще и что-то рассказывает хозяину на своей кошачьем языке

Кот не любит одиночества. Фото: twitter @Kirika_ma_cos
Кот не любит одиночества. Фото: twitter @Kirika_ma_cos

Коты – очень любвеобильные животные, которые не могут жить без нежности и ласки. В facebook появилось забавное видео с большим котиком, который очень любит обниматься.

Кот Ямада хватает хозяина за руку всеми лапами и начинает злиться, когда тот пытается высвободиться.

При этом пушистик еще и что-то рассказывает хозяину на своей кошачьем языке.

Примечательно, что животному уже 11 лет, и он страшно не любит одиночество.
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Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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