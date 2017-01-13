Британская модель продолжит карьеру манекенщицы после жесткого нападения собаки (фото)

Британская модель Шэннон Кларк планирует продолжить карьеру, несмотря на многочисленные шрамы, оставшиеся на лице после нападения собаки, сообщает Daily Mail.

По данным издание, неприятный инцидент произошел с моделью в июле 2016 года. Тогда Кларк встретила возле своего дома незнакомого человека, гуляющего с собакой. Когда девушка попыталась погладить животное, оно неожиданно вцепилось ей в лицо.

Фото: facebook.com/shannon.clark.9615

Отмечается, что зубы собаки оставили на губах и подбородке Шэннон глубокие раны. Кларк опасалась, что заметные шрамы на лице помешают ей продолжить карьеру в модельном бизнесе.

Фото: facebook.com/shannon.clark.9615

Позже, спустя шесть месяцев она заявила в Facebook, что дела идут не так плохо, как она боялась. По ее словам, полученные повреждения заживают очень хорошо, и ее снова приглашают для участия в платных съемках.