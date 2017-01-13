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Британская модель продолжит карьеру манекенщицы после жесткого нападения собаки (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7880/78_main.1484319702.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/78_tn.1484319702.jpg Общество Зубы собаки оставили на губах и подбородке Шэннон глубокие раны

Британская модель продолжит карьеру манекенщицы после жесткого нападения собаки (фото)

Сегодня, 17:39

Зубы собаки оставили на губах и подбородке Шэннон глубокие раны

Собака сильно покусала девушку. Фото: facebook
Собака сильно покусала девушку. Фото: facebook

Британская модель Шэннон Кларк планирует продолжить карьеру, несмотря на многочисленные шрамы, оставшиеся на лице после нападения собаки, сообщает Daily Mail.

По данным издание, неприятный инцидент произошел с моделью в июле 2016 года. Тогда Кларк встретила возле своего дома незнакомого человека, гуляющего с собакой. Когда девушка попыталась погладить животное, оно неожиданно вцепилось ей в лицо.

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Фото: facebook.com/shannon.clark.9615

Отмечается, что зубы собаки оставили на губах и подбородке Шэннон глубокие раны. Кларк опасалась, что заметные шрамы на лице помешают ей продолжить карьеру в модельном бизнесе.

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Фото: facebook.com/shannon.clark.9615

Позже, спустя шесть месяцев она заявила в Facebook, что дела идут не так плохо, как она боялась. По ее словам, полученные повреждения заживают очень хорошо, и ее снова приглашают для участия в платных съемках.
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