Британский школьник отказался продать свой сайт за 6 миллионов долларов

Мохаммед Али хочет создать что-то свое, а не продавать проект при первой возможности

Житель Британии Мохаммед Али создал полезный сайт, который помогает сравнивать предложения на рынке и находить товары по выгодной цене, сообщает The Sun.

Над своим проектом 16-летний парень трудился в своем доме в английском графстве Йоркшир. В разработке проекта ему помогает 60-летний партнер по бизнесу Крис Торп.

При этом парень отметил, что не хочет раньше времени раскрывать детали своего стартапа и уверен, что у него нет аналогов во всем мире.

Об этом подумали и инвесторы из Лондона и решили выкупить проект подростка.

"Инвесторы из Лондона встречались со мной в начале декабря 2016 года. Они занимаются управлением данных, поэтому не поверили, что я сам создал сайт", – рассказал Мохаммед Али, создатель сайта weneed1.

Но Али отказал им, мотивировав это тем, что если сейчас за его проект предлагают 5 миллионов фунтов (около 6 миллионов долларов), то в будущем он будет стоить гораздо больше.

По словам подростка, он понимал риск, когда отказывался от такого предложения, но отметил, что ему хочется создать что-то свое, а не продавать проект при первой возможности.

Полноценный сайт Али планирует запустить в конце января.

"Мы создаем по-настоящему большой проект, у которого пока нет конкурентов. У нас получается настоящий эксперт для экономии средств — словно Bloomberg для широкой аудитории", – отметил Мохаммед.

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