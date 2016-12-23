Бюджет Украины 2017 и стипендии – один из вопросов, который интересует студентов вузов.



В правительстве уверяют, что стипендии не отменяют. Бюджет Украины 2017 предполагает увеличение стипендиального фонда.



"Очень важно, чтобы мы начали стимулировать через стипендии успехи в учебе, чтобы это была дополнительная мотивация получить качественное образование и быть конкурентоспособным. Поэтому в целом на 2017 год мы увеличили финансирование стипендий для украинских студентов на 576 млн грн", – сказал премьер Владимир Гройсман.



По его словам, сейчас главная задача бюджета Украины 2017 – чтобы и социальные стипендии, и академические стипендии были справедливыми. Чтобы оценка успешности была справедливой и студент, который имеет высокие показатели учебы, мог рассчитывать на поддержку государства.

Напомним, бюджет Украины 2017 был принят 21 декабря в 4:53. Если говорить о бюджете Украины 2017 в цифрах, президент Украналитцентра Александр Охрименко отметил, что главный источник роста доходов бюджета — увеличение акцизных сборов, что автоматически повлечет рост цен на спиртное, табак, топливо, а потом и на остальные товары.