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Бюджет Украины 2017 и стипендии http://www.segodnya.ua/img/article/7825/32_main.1482504582.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7825/32_tn.1482504582.jpg Общество Бюджет Украины 2017 предусматривает то, что на стипендии будет выделено больше денег

Бюджет Украины 2017 и стипендии

Вчера, 16:44

Бюджет Украины 2017 предусматривает то, что на стипендии будет выделено больше денег

Бюджет Украины 2017 и стипендии
Бюджет Украины 2017 и стипендии. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Бюджет Украины 2017 и стипендии – один из вопросов, который интересует студентов вузов.

В правительстве уверяют, что стипендии не отменяют. Бюджет Украины 2017 предполагает увеличение стипендиального фонда.

"Очень важно, чтобы мы начали стимулировать через стипендии успехи в учебе, чтобы это была дополнительная мотивация получить качественное образование и быть конкурентоспособным. Поэтому в целом на 2017 год мы увеличили финансирование стипендий для украинских студентов на 576 млн грн", – сказал премьер Владимир Гройсман.

По его словам, сейчас главная задача бюджета Украины 2017 – чтобы и социальные стипендии, и академические стипендии были справедливыми. Чтобы оценка успешности была справедливой и студент, который имеет высокие показатели учебы, мог рассчитывать на поддержку государства.

Напомним, бюджет Украины 2017 был принят 21 декабря в 4:53. Если говорить о бюджете Украины 2017 в цифрах, президент Украналитцентра Александр Охрименко отметил, что главный источник роста доходов бюджета — увеличение акцизных сборов, что автоматически повлечет рост цен на спиртное, табак, топливо, а потом и на остальные товары.
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Источник:

"Сегодня"

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