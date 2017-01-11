"Человек-дерево" перенес 16 операций и смог впервые обнять дочь (фото)
У Баяндара наросты впервые появились еще в подростковом возрасте, а после 20 лет начали разрастаться очень стремительно
Житель Бангладеш Абул Баяндар, известный как "человек-дерево" из-за необычных наростов на руках и ногах, перенес за последний год 16 операций по удалению наростов.
Об этом сообщает The Washington Post.
По данным издания, в ходе операций было удалено 5 кг наростов.
Отмечается, что его заболевание называется Epidermodysplasia verruciformis — верруциформная эпидермодисплазия. Это наследственная болезнь, которая характеризуется предрасположенностью к инфицированию кожи вирусом папилломы человека.
При этом первые симптомы этого заболевания проявляются еще в детстве. Наросты на теле напоминают сучья деревьев. На самом деле – это разросшиеся бородавки, которые вызваны вирусом.
Отмечается, что у Баяндара они впервые появились еще в подростковом возрасте, а после 20 лет начали разрастаться очень стремительно.
"Теперь я чувствую себя гораздо лучше. Я могу обнять свою дочь и поиграть с ней" — рассказал Баяндар.
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