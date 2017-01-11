"Человек-дерево" перенес 16 операций и смог впервые обнять дочь (фото)

У Баяндара наросты впервые появились еще в подростковом возрасте, а после 20 лет начали разрастаться очень стремительно

Житель Бангладеш Абул Баяндар, известный как "человек-дерево" из-за необычных наростов на руках и ногах, перенес за последний год 16 операций по удалению наростов.

Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, в ходе операций было удалено 5 кг наростов.

Отмечается, что его заболевание называется Epidermodysplasia verruciformis — верруциформная эпидермодисплазия. Это наследственная болезнь, которая характеризуется предрасположенностью к инфицированию кожи вирусом папилломы человека.

При этом первые симптомы этого заболевания проявляются еще в детстве. Наросты на теле напоминают сучья деревьев. На самом деле – это разросшиеся бородавки, которые вызваны вирусом.

Отмечается, что у Баяндара они впервые появились еще в подростковом возрасте, а после 20 лет начали разрастаться очень стремительно.

"Теперь я чувствую себя гораздо лучше. Я могу обнять свою дочь и поиграть с ней" — рассказал Баяндар.

Тем временем медики развеяли миф о связи погоды и боли в спине.