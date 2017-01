Черепаху, пострадавшую от секса, поставили на колеса

22-летний самец шпороносной черепахи по имени Берт вынужден передвигаться с помощью пары колес из-за слишком активной половой жизни, в результате которойу него развилась тяжелая форма артрита ног.

Смотрители парка развлечений Dinosaur Adventure Park, где обитает Берт, отмечают, что он – самая крупная черепаха, которая получила такую "модификацию", сообщает Daily Mail.

По данным издания, смотрители решили принять меры, когда обратили внимание на сильный отек задних ног Берта, появившийся после того, как он поучаствовал в программе разведения черепах.

Отмечается, что на протяжении двух месяцев он спаривался с самками, но секс-марафон оказался для 100-килограммовой черепахи вреден: по его окончании ветеринары обнаружили первые признаки артрита.

