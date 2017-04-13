Чистый четверг 2017: традиции и обряды этого дня

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Дом убирался именно в Чистый четверг, после него не убирают до самой Пасхи

В Чистый четверг принято делать генеральную уборку. Фото: pixabay
В Чистый четверг принято делать генеральную уборку. Фото: pixabay

В этом году четверг Страстной недели, в который вспоминаются Тайная вечеря, на которой Иисус Христос установил таинство Евхаристии и совершил омовение ног учеников, отмечается 13 апреля.

К чистому четвергу были приурочены очистительные обряды и обычаи, которые затрагивали человека и его здоровье, пищу, посуду и жилище.

Большинство из них нацелены на очищение — наряду с душой перед Пасхой было необходимо очистить тело и окружающее пространство. 

В этот день принято купаться и умываться. Также считалось, что если в сосуд с водой положить на ночь серебряную вещь, а утром умыться этой водой, можно не бояться сглаза.

Для того, чтобы защитить свой дом, существовал также отдельный обряд. Для этого утром шли в церковь, брали свечу и выжигали ею на перекладине дверного проема и на оконных рамах в доме кресты. Также окуривали все жилые помещения можжевеловыми веточками, обходили все комнаты и дом по кругу с иконой и молитвой.

Стоит отметить, что дом убирался именно в Чистый четверг, после него не убирают до самой Пасхи.

Существует также интересный обряд, чтобы в доме водились деньги. Для этого необходимо в течение Чистого четверга три раза пересчитать все деньги, которые есть в доме, тогда деньги в этом году переводиться не будут. 
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"Сегодня"

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