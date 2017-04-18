Читай українською: ТОП-5 книг для мотивації, пізнання політичних процесів та лідерства

Книга, яка стала улюбленою у Арнольда Шварценеггера, новинка від лауреата Пулітцерівської премії та книга про те, що теорію сучасного цифрового світу сформулювала жінка – чтиво на будь-який смак

З приходом весни хочеться більше часу проводити на свіжому повітрі. Якщо часу на це вистачає не завжди, треба шукати варіанти вирішення цієї проблеми, наприклад, обідня перерва не в офісній кухні, а в скверику чи парку неподалік від офісу.

А щоб обід став ще й корисним і цікавим, вашій увазі ТОП-5 книжкових новинок від видавництва "Наш формат", де є чтиво на будь –який смак.

"Капіталізм і свобода" Мілтон Фрідман

Ця книга стала класикою політико-економічної літератури ХХ століття. Нобелівський лауреат Мілтон Фрідман розглядає зв’язок між економічною та політичною свободою.

В книзі він описує, чому варто обмежити вплив держави в економіку, децентралізувати владу, забезпечити гнучкий валютний курс, роздержавити сфери освіти і соціального забезпечення.

Цікаво, що ідеї Фрідмана ефективно втілені у різних країнах світу, зокрема надихнули Рональда Рейгана в США і Маргарет Тетчер у Великій Британії на дерегуляцію економіки

Ця книга обов’язково стане корисною для тих, хто цікавиться економікою та політикою, а також підприємцям, економістам і держчиновникам.

"Китайська модель. Політична меритократія та межі демократії" Деніел Белл

Книга політолога і колумніста, що викладає в університеті Ціньхуа в Пекіні, переверне уявлення про демократію, покаже, які проблеми тягне за собою правило "одна людина — один голос" у виборі політичних лідерів, і змусить критично поставитися до усталених принципів цього режиму.

На Заході політичні системи звикли ділити на "хороші" демократії і "погані" авторитарні режими. На думку Деніела Белла, нинішній політичний режим Китаю стоїть десь посередині між двома крайнощами. Він вважає, що так званий тамтешній комунізм останніми роками трансформувався в політичну меритократію.

В то й же час доступною мовою Белл пояснює, чим характеризується "політична меритократія", яких вад цього режиму слід уникати, які його беззаперечні переваги не можна ігнорувати і як їх успішно поєднати з демократичними цінностями.

Ця книга буде корисною для всіх, хто цікавиться політикою та управлінням.

"Інноватори. Як група хакерів, геніїв та ґіків здійснила цифрову революцію" Волтер Айзексон

Книгу написав американський журналіст, письменник і біограф, головний редактор журналу Time, а також автор біографій Стіва Джобса, яку екранізували в 2015 році, Альберта Ейнштейна, Генрі Кісинджера та Бенджаміна Франкліна.

Мало хто знає, що теорію сучасного цифрового світу сформулювала жінка ще в середині ХІХ століття; і не будь-хто, а донька самого Байрона — леді Лавлейс. За півтора століття цифрову еру наближали багато людей, проте більшість так і залишилася в тіні.

Це книжка про різні етапи цифрової революції, про ґіків, хакерів і мрійників, які кардинально змінили світ і підхід до бізнесу. Вона про диваків, яким нині людство завдячує електронним комфортом: Алана Тюрінга, Біла Ґейтса, Стіва Возняка, Стіва Джобса, Ларі Пейджа та інших.

В цій книзі можна прочитати про інновації і роль творчої співпраці в історії людства. Вона стане корисною для тих, хто цікавиться новітніми технологіями та життям видатних людей.

"Напролом. Мистецтво перетворювати перешкоди на перемоги" Раян Голідей

Ця книга стала улюбленою у американського актора Арнольда Шварценеггера та спортсменів світового класу, коучів, політичних лідерів і телевізійників.

Мотиваційна книга про те, що перешкод в житті не уникнути. Не дивлячись на те, що вони розчаровують і паралізують сучасне суспільство, їх не треба сприймати негативно, вважає медіастратег Раян Голідей.

На його думку, кожна перешкода — це можливість перевірити себе, спробувати щось нове і, врешті-решт, вийти переможцем. Використовуючи принципи стоїків, автор допоможе побачити ситуацію в цілому і зосередитися на тому, що можна змінити. Навчить, як стати емоційно стійкішим, знаходити у проблемах можливості і виробити імунітет до труднощів.

Ця книга стане корисною для тих, хто хоче ефективно вирішувати проблеми і отримувати користь від них, а також для тих, кому не вистачає мотивації.

"Усмішки долі. Оповідання" Адам Джонсон

Ця книга суттєво відрізняється від всього вищенаписанного, бо це художній твір лауреата Пулітцерівської премії.

В книзі шість окремих оповідань, в яких суміш реальності і вигадки, коміксів і традиційного оповідного жанру. Адам Джонсон віртуозно порушує суспільно-моральні проблеми. На тлі новітніх технологій в його текстах розквітають до болю знайомі теми війни, смертельних хвороб, стихійних лих та стосунків.

Вона стане корисною для тих, кому захочеться не наукової, політичної чи мотиваційної літератури, а взяти до рук хороший художній твір.