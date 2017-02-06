Что не стоит публиковать о личной жизни в соцсетях: советы психологов

Прежде, чем делиться личной перепиской, спросите у партнера, не против ли он

Социальные сети так плотно вошли в нашу жизнь, что порой стирается граница между онлайн пространством и реальностью. Но забывать об этом не стоит и даже наоборот, лучше не раскрывать деталей своей личной жизни, чтобы не подорвать свой авторитет, сгоряча опубликовав не то, что нужно.

Опытные психологи и психотерапевты выяснил, какие вещи о личной жизни лучше не публиковать в соцсетях. Об этом пишет Новое время со ссылкой на Woman’s Health.

1. Интимные подробности. Вы можете быть в восторге от своей сексуальной жизни, проявления вашей близости невольно могут слышать соседи снизу. Но не стоит посвящать в интимные подробности всех друзей по Facebook.

Во-первых, это может смутить вашего партнера и ухудшить доверие между вами. Во-вторых, это может негативно повлиять на будущий секс, добавить тревожности и не дать полностью расслабиться. Интимные вещи должны обсуждаться только с партнером, говорит психолог Анджула Mya Сингх Байс.

2. Ссоры, конфликты и обиды. Публиковать что-либо о ссорах, расставании, разводе и других проблемах в отношениях – плохая идея, утверждает Анджула Mya Сингх Байс.

По словам специалиста, после такого поста у ваших друзей в соцсетях неизбежно сложится плохое мнение о вашем партнере и ваших отношениях. И если у вас с партнером все наладится, и сами вы уже забудете о конфликте, друзья и родственники будут это помнить и сомневаться в счастливом будущем вашей пары.

3. Семейные дебаты. Чтобы доказать свою точку зрения по какому-либо вопросу, не обязательно создавать опросы в соцсетях и вовлекать других людей в урегулирование разногласий между вами и вашим партнером. Даже если это несущественные проблемы, например, стоит ли застилать постель каждый день или какой процент с зарплат откладывать для накопления.

"Когда вы хотите подтвердить свою правоту, ища поддержки у друзей в соцсетях, вы демонстрируете отсутствие доверия ко второй половинке и позорите любимого человека", – объясняет семейный психотерапевт Джаред Хитман.

4. Пассивно-агрессивные статусы. Подобное поведение не предусматривает открытое недовольство, явный гнев. Оно характеризуется завуалированной обидой. Например, обиженный человек может опубликовать такой статус: "Не могу поверить, что мне приходится мириться с этим!". Даже без уточнений, кому это сообщение адресовано, друзья могут догадаться, что это камень в огород партнера.

Эксперт по отношениям и психотерапевт Дион Метцгер говорит, что такие публикации вызывают у людей сомнения в крепости ваших отношений. К тому же, партнер может чувствовать себя виновным в том, чего не совершал.

5. Любые подробности в первый месяц отношений. Даже если вам очень хочется похвастаться новыми отношениями, не делайте этого хотя бы в первый месяц, советует Дион Метцгер. Даже если человек очень вам симпатичен, пока вы не знаете его достаточно, вы не можете быть в нем уверенны на все 100%.

Чтобы избавить себя от лишних вопросов окружающих в случае ссоры или расставания, не спешите сообщать всем о новом возлюбленном.

6. Фрагменты личной переписки. Представьте, что вы сидите на работе, а ваш партнер прислал вам очень остроумное и смешное сообщение. Вы хотите, чтобы все узнали, какой смекалистый и наблюдательный ваш любимый человек. Но не стоит торопиться.

Клинический психолог Дженнифер Гутман говорит, что подобные публикации без предупреждения партнера могут подорвать его доверие и даже заставить беспокоиться о том, какими деталями личной жизни вы можете поделиться еще. В здоровых и счастливых отношениях границы публикуемого в соцсетях должны обсуждаться.

Прежде, чем делиться личной перепиской, просто спросите у партнера, не против ли он.