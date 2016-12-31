Что приготовить на Новый год 2017 (фото)
Дольше всего готовить холодец – мясо будет вариться около восьми часов, а легче всего – салаты
Накануне Нового года сайт "Сегодня.ua" собрал рецепты блюд, которые пользуются популярностью среди украинцев. 2017-й – Год Петуха, согласно традиции, встречать его нужно без лишней скромности. В среднем новогодний стол обойдется примерно в 1500-2000 гривен, это примерно на несколько сотен дороже, чем в прошлом.
Сливочные шарики "необыкновенные"
Фото: соцсети
Понадобится:
- 0,5 кг курицы
- 1 луковица
- 1 яйцо
- 3 зубчика чеснока
- 200 мл сливок
- 170 гр твердого сыра
Как готовить:
Нарезать куриное филе небольшими кубиками и смешать их с нашинкованным луком. В отдельной миске взбить яйцо в пену, посолить и поперчить. В пену добавить филе с луком. Параллельно можно начать приготовление соуса: сыр пропустить через мелкую терку, выдавить в него чеснок и заправить сливами.
Из измельченного филе с луком и яйцом сформировать небольшие шарики. Выпекать их стоит не больше 15 минут в духовом шкафу при температуре 180 градусов. После этого шарики необходимо смазать соусом, перевернуть и выпекать еще 15 минут.
Салат по-новогоднему
Фото: соцсети
- 300 г куриного филе
- 5 куриных яиц
- 150 г чернослива
- 100 г грецких орехов
- 100 г сыра
- Майонез
- Соль
Как готовить:
Филе варить до готовности (примерно 20 минут). Уже остуженное филе мелко нарезать. Также мелко нарезать чернослив, орехи измельчить ножом. Отварить яйца, белки и желтки пропустить через мелкую терку (отдельно). Таким же образом измельчить сыр.
Первым слоем выложить филе, посолить и смазать майонезом. Следующий слой – желтки с черносливом, также смазать майонезом. Затем – сыр и орехи (также смазать майонезом). Последние два слоя – орехи и белки. Готовый салат можно украсить по желанию.
Мясное блюдо с грибами
Фото: соцсети
- 4 кусочка карбоната
- 150-200 гр грибов
- 200 гр сыра
- Соль, специи и майонез по вкусу
- Помидор
Как готовить:
Мясо нарезать порциями и отбить через пленку. Посолить и поперчить по вкусу. Помидор опустить на минуту в кипяток, а после очистить от шкурки. После помидор порезать маленькими кусочками и выложить на мясо. Сыр пропустить через крупную терки и примерно третью часть выложить на помидоры с мясом.
Сверху на сыр – грибы. Затем блюдо необходимо смазать майонезом, посолить и засыпать оставшимся сыром. После этого блюдо нужно на 20 минут отправить в духовой шкаф, при температуре 200 градусов.
Грибной салат
Фото: соцсети
- Банка маринованных грибов (желательно опята)
- 2 отварные моркови
- 2 маринованных огурца
- Одна куриная грудинка
- 200 гр твердого сыра
- 4 яйца
- Зелень и майонез по вкусу
Как готовить:
Отварную морковь и картофель пропустить через крупную терку. А огурцы – небольшими кружками. Зелень измельчить, а сыр протереть. Салатницу смазать растительным маслом и накрыть пищевой пленкой. Затем сверху выложить грибы, измельченную зелень, морковь, огурцы, яйца, картофель – все отдельными слоями. Через один слой нужно смазывать майонезом.
Салат должен простоять ночь в холодильнике, затем его стоит перевернуть таким образом, чтобы верхние слои оказались вверху.
Картофель к Новому году
Фото: соцсети
- 2 кг картофель
- 3 зубчика чеснока
- Растительное масло, зелень, соль и перец по вкусу
Как готовить:
Картофель вымять и очистить от кожуры. На каждой картошке сделать небольшие надрезы (сантиметр до конца). Таким образом, получится картофель, похожий на гармошки. Зелень (укроп, петрушку) мелко нарезать и перемешать с измельченным чесноком – залить растительным маслом (по вкусу). Полученной смесью необходимо начинить картофель.
На смазанный противень выложить картофель, сбрызнуть маслом и накрыть алюминиевой фольгой. Готовить примерно 40 минут при температуре 180 градусов. После этого нужно снять фольгу и выпекать блюдо на верхней полке шкафе до золотистой пленки.
Изысканное оливье
Фото: соцсети
300 гр варенной колбасы
7 отварных картофелин
6 сваренных яиц
5 сваренных морковки
6 соленных огурцов
100 гр сметаны
200 гр майонеза
Соль и зеленый лук по вкусу
Как готовить:
Картофель, колбасу, яйца, морковь и огурцы нарезать одинаковым кубиком. Добавить порубленный лук, консервированный горошек. Отдельно смешать сметану и майонез, вылить в емкость с заготовленными измельченными ингредиентами, перемешать и посолить.
Блюдо должно настояться как минимум полчаса. Подавать порционно.
Холодец к Новому году
Фото: соцсети
Понадобится:
- 2 шт морковь
- 2 луковицы
- Рулька говяжья
- 2 голяшки свиные
- Одна курица целиком
- По одной чайной ложки черного и душистого перцев
- 4-5 лавровых листов
- Соль и зелень по вкусу
Как готовить:
Мясо варить на медленном огне примерно восемь часов. Через три часа после того, как мясо поставили на огонь, бросить лук (очищенный), морковь и корень петрушки. Каждый час с поверхности нужно снимать жир. За час до окончания положить лавровый лист и перец. При этом кастрюлю крышкой накрывать нельзя.
Мясо достать, отделить от кости и очисть бульон от овощей. Мясо стоит нарезать небольшими кусочками. Бульон посолить. Мясо выложить в форму и залить бульоном. Дать остыть и после убрать в холодильник.
Атлантическая сельдь под шубой
Фото: соцсети
Понадобится:
- 2 свеклы
- 2 моркови
- 4 куриные яйца
- 1 луковица
- 2 картошки
- 400 гр сельди
- Майонез по вкусу
Как готовить:
Сварить морковь, картофель яйца и свеклу (все отдельно). После овощи очистить и измельчить. Свеклу и морковь натереть. Сельдь очистить и нарезать мелкими кусочками. Выложить на тарелку слоями: сельдь, лук, картофель, яйцо, морковь, свеклу. Каждый слой, кроме рыбного, смазать майонезом.
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