Что приготовить на Новый год 2017 (фото)

Дольше всего готовить холодец – мясо будет вариться около восьми часов, а легче всего – салаты

Накануне Нового года сайт "Сегодня.ua" собрал рецепты блюд, которые пользуются популярностью среди украинцев. 2017-й – Год Петуха, согласно традиции, встречать его нужно без лишней скромности. В среднем новогодний стол обойдется примерно в 1500-2000 гривен, это примерно на несколько сотен дороже, чем в прошлом.

Сливочные шарики "необыкновенные"

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Понадобится:

0,5 кг курицы

1 луковица

1 яйцо

3 зубчика чеснока

200 мл сливок

170 гр твердого сыра

Как готовить:

Нарезать куриное филе небольшими кубиками и смешать их с нашинкованным луком. В отдельной миске взбить яйцо в пену, посолить и поперчить. В пену добавить филе с луком. Параллельно можно начать приготовление соуса: сыр пропустить через мелкую терку, выдавить в него чеснок и заправить сливами.

Из измельченного филе с луком и яйцом сформировать небольшие шарики. Выпекать их стоит не больше 15 минут в духовом шкафу при температуре 180 градусов. После этого шарики необходимо смазать соусом, перевернуть и выпекать еще 15 минут.

Салат по-новогоднему

Фото: соцсети

Понадобится:

300 г куриного филе

5 куриных яиц

150 г чернослива

100 г грецких орехов

100 г сыра

Майонез

Соль

Как готовить:

Филе варить до готовности (примерно 20 минут). Уже остуженное филе мелко нарезать. Также мелко нарезать чернослив, орехи измельчить ножом. Отварить яйца, белки и желтки пропустить через мелкую терку (отдельно). Таким же образом измельчить сыр.

Первым слоем выложить филе, посолить и смазать майонезом. Следующий слой – желтки с черносливом, также смазать майонезом. Затем – сыр и орехи (также смазать майонезом). Последние два слоя – орехи и белки. Готовый салат можно украсить по желанию.

Мясное блюдо с грибами



Фото: соцсети

Понадобится:

4 кусочка карбоната

150-200 гр грибов

200 гр сыра

Соль, специи и майонез по вкусу

Помидор

Как готовить:

Мясо нарезать порциями и отбить через пленку. Посолить и поперчить по вкусу. Помидор опустить на минуту в кипяток, а после очистить от шкурки. После помидор порезать маленькими кусочками и выложить на мясо. Сыр пропустить через крупную терки и примерно третью часть выложить на помидоры с мясом.

Сверху на сыр – грибы. Затем блюдо необходимо смазать майонезом, посолить и засыпать оставшимся сыром. После этого блюдо нужно на 20 минут отправить в духовой шкаф, при температуре 200 градусов.

Грибной салат

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Понадобится:

Банка маринованных грибов (желательно опята)

2 отварные моркови

2 маринованных огурца

Одна куриная грудинка

200 гр твердого сыра

4 яйца

Зелень и майонез по вкусу

Как готовить:

Отварную морковь и картофель пропустить через крупную терку. А огурцы – небольшими кружками. Зелень измельчить, а сыр протереть. Салатницу смазать растительным маслом и накрыть пищевой пленкой. Затем сверху выложить грибы, измельченную зелень, морковь, огурцы, яйца, картофель – все отдельными слоями. Через один слой нужно смазывать майонезом.

Салат должен простоять ночь в холодильнике, затем его стоит перевернуть таким образом, чтобы верхние слои оказались вверху.

Картофель к Новому году

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Понадобится:

2 кг картофель

3 зубчика чеснока

Растительное масло, зелень, соль и перец по вкусу

Как готовить:

Картофель вымять и очистить от кожуры. На каждой картошке сделать небольшие надрезы (сантиметр до конца). Таким образом, получится картофель, похожий на гармошки. Зелень (укроп, петрушку) мелко нарезать и перемешать с измельченным чесноком – залить растительным маслом (по вкусу). Полученной смесью необходимо начинить картофель.

На смазанный противень выложить картофель, сбрызнуть маслом и накрыть алюминиевой фольгой. Готовить примерно 40 минут при температуре 180 градусов. После этого нужно снять фольгу и выпекать блюдо на верхней полке шкафе до золотистой пленки.

Изысканное оливье

Фото: соцсети

Понадобится:

300 гр варенной колбасы

7 отварных картофелин

6 сваренных яиц

5 сваренных морковки

6 соленных огурцов

100 гр сметаны

200 гр майонеза

Соль и зеленый лук по вкусу

Как готовить:

Картофель, колбасу, яйца, морковь и огурцы нарезать одинаковым кубиком. Добавить порубленный лук, консервированный горошек. Отдельно смешать сметану и майонез, вылить в емкость с заготовленными измельченными ингредиентами, перемешать и посолить.

Блюдо должно настояться как минимум полчаса. Подавать порционно.

Холодец к Новому году

Фото: соцсети

Понадобится:

2 шт морковь

2 луковицы

Рулька говяжья

2 голяшки свиные

Одна курица целиком

По одной чайной ложки черного и душистого перцев

4-5 лавровых листов

Соль и зелень по вкусу

Как готовить:

Мясо варить на медленном огне примерно восемь часов. Через три часа после того, как мясо поставили на огонь, бросить лук (очищенный), морковь и корень петрушки. Каждый час с поверхности нужно снимать жир. За час до окончания положить лавровый лист и перец. При этом кастрюлю крышкой накрывать нельзя.

Мясо достать, отделить от кости и очисть бульон от овощей. Мясо стоит нарезать небольшими кусочками. Бульон посолить. Мясо выложить в форму и залить бульоном. Дать остыть и после убрать в холодильник.

Атлантическая сельдь под шубой

Фото: соцсети

Понадобится:

2 свеклы

2 моркови

4 куриные яйца

1 луковица

2 картошки

400 гр сельди

Майонез по вкусу

Как готовить:

Сварить морковь, картофель яйца и свеклу (все отдельно). После овощи очистить и измельчить. Свеклу и морковь натереть. Сельдь очистить и нарезать мелкими кусочками. Выложить на тарелку слоями: сельдь, лук, картофель, яйцо, морковь, свеклу. Каждый слой, кроме рыбного, смазать майонезом.