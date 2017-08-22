Что стоит за стремлением к самореализации

Что такое самореализация? Может ли процесс самосовершенствования продолжаться до бесконечности или когда-нибудь мы, наконец, скажем себе – вот он, счастливый финал, мы реализовались? Разобраться поможет новое исследование "Индивидуальное восприятие самореализации: какие функциональные мотивы связаны с потенциалом?" в онлайн-издании Personality and Social Psychology. Авторами выступили Джейми Кремс, доктор социальной психологии Аризонского государственного университета и ее коллеги. Ученые использовали идеи эволюционной биологии, чтобы оспорить некоторые традиционные предположения о том, что означает самореализация, пишет likar.info.

Традиционный взгляд на самореализацию – это вершина знаменитой пирамиды Авраама Маслоу. На самом деле, любимым примером самореализации по Маслоу является игра на гитаре или написание стихов в свое удовольствия.

Но если взглянуть на эволюционный аспект человеческого поведения, вряд ли наши предки эволюционировали, решали проблемы выживания, находили друзей, получали статус и побеждали врагов, просто чтобы развлечь себя. С эволюционной точки зрения раскрытие потенциала – это самосовершенствование. Не просто музыкант, а музыкант-виртуоз, не просто философ или физик, а ученый, знаток. Все это обеспечивает человеку социальные выгоды: уважение, привязанность других членов общества и внимание потенциального партнера.

Исследовательская группа задала единственный вопрос 1200 студентам колледжа: "Что вы предпримите, если осознаете свой потенциал?" Они сверили совпадение ответов с фундаментальными и эволюционно значимыми социальными мотивами (например, поиск друзей, получение статуса, забота о родственниках). Ученые сделали предположение, что большинству людей самореализация нужна для достижения статуса (например, получать только высшие балы в учебе, стать знаменитым в своем роде деятельности).

Предположение оказалось верным, большинство связывает самореализацию с достижением статуса и уважения.

Когда люди думали о достижении смысла в жизни (психологи называют это эвдамоническим благополучием) и глобального удовлетворения жизнью (субъективное благополучие), они говорили о времяпровождении с друзьями и семьей. Когда речь заходила о получении удовольствия и избегания боли (гедоническое благополучие), они акцентировали внимание на поиске новых романтических/сексуальных партнеров и сохранении здоровья.

Команда также смогла дать научное объяснение тому, о чем давно упомянул Маслоу, – что разные люди добиваются самореализации разными путями. Такие критерии, как пол, возраст, статус отношений и воспитание влияют на выбор целей для самореализации. Например, одинокие люди подчеркивали, что поиск новых романтических партнеров является частью их самореализации, тогда как люди, которые находятся в отношениях, считают частью самореализации поддержание существующих отношений. В то же время, родители, особенно маленьких детей, называют заботу о детях основной частью их самореализации.

Пытаясь найти партнера, поддерживая уже существующие отношения, а также заботясь о детях, люди могут почувствовать себя самореализованными. Кроме того, все это имеет и биологическое значение, так как, в конечном итоге, нацелено на передачу своих генов следующему поколению.

Таким образом, стремление к самореализации не "выше" биологических и социальных потребностей, оно является частью этих процессов. Самореализация приводит к достижению биологически важных целей.