Что такое сексизм и как он проявляется

Ведете себя как рыцарь и носите женщину на руках? Под этим может скрываться ваше непреодолимое желание доминировать. Что же такое сексизм? О том, как он проявляется и о чем говорит мужской "мачизм", пишет likar.info.

Сексизм: норма или психическое отклонение?

Под сексизмом понимают предвзятое отношение к человеку по половому или гендерному признаку. Это идеология, поддерживающая патриархат и угнетение женщины. Так было принято на протяжении веков: мужчина всегда был охотником, добытчиком, воином. Он сильнее, а значит и прав у него больше. Сексизм разделяет людей на мужчин и женщин, противопоставляя их друг другу. Данная идея оправдывает господство мужчин и подчинение им женщин.

В настоящее время сексизм в качестве патриархата достаточно широко распространен по всему миру. Даже в наиболее свободных и толерантных странах он проявляется в различных сферах социальной жизни, в частности, в семье, здравоохранении, образовании, религии, политике, средствах массовой информации и, даже, искусстве.

Примечательно, что недавно психологи из Университета Индианы пришли к выводу, что сексизм может быть признаком психического отклонения мужчины. Ученые провели 80 исследований, в которых приняло участие около 20 тысяч человек. Данная работа была посвящена связям между психическим здоровьем мужчины и его поведением. В первую очередь речь идет о таких его признаках как желание всегда быть первым, склонность к риску, желание доминировать, жестокость, эмоциональная несдержанность, жажда власти над женщинами, гомофобия и другие.

В ходе исследований американским ученым удалось выяснить, что чем сильнее мужчина стремится быть настоящим "мачо", тем больше у него проблем с психикой. Данное утверждение наиболее верно в случае, когда мужчина только из-за своей половой принадлежности считает себя высшим существом. Чаще всего за таким поведением скрывается депрессия, однако такие мужчины, как правило, не склонны обращаться за квалифицированной помощью.

Доброжелательный сексизм

Среди прочих проявлений сексизма принято выделять и доброжелательный сексизм. Как показывают исследования, у большинства людей (не только у мужчин, но и у женщин) к женщинам отношение двойственное. Оно состоит как из отрицательных (иногда враждебных), так и положительных оценок. Это так называемый амбивалентный сексизм, составляющими которого являются враждебный и доброжелательный сексизм.

Так, если для враждебного сексизма характерны утверждения о неполноценности и ущербности женщин, то с доброжелательным сексизмом дела обстоят иначе.

При доброжелательном сексизме женщину идеализируют, представляют ее заботливой, чуткой, хрупкой и нежной. Другими словами, женщина представляется созданием, нуждающемся в мужской защите. При этом следует понимать, что не только враждебный, но и доброжелательный сексизм оправдывает мужское господство с той лишь разницей, что при враждебном сексизме мужское доминирование выглядит брутальным.

Примечательно, что доброжелательный сексизм многие женщины воспринимают как нечто приемлемое и даже лестное. Часто такое поведение мужчины даже не воспринимается как сексизм. В то же время такая идеология исключает женщину из публичной сферы и не подпускает ее к позициям в обществе, где, как правило, доминируют мужчины.

Несколько слов о неосексизме

В настоящее время во многих прогрессивных общества сексистские идеологии часто принимают более скрытые и сложно различимые формы. Для изучения таких явлений ученые даже ввели в обиход такое понятие как "современный сексизм" и "неосексизм".

Такой скрытый сексизм, как правило, выражается в отрицании существования самого сексизма и отрицательных реакциях на требования людей в защите женщин от дискриминационных явлений. Для такого современного сексизма характерны такие утверждения как, например, "В современном обществе женщина не подвергается дискриминации"; "В вопросе равенства полов женщины предъявляют непомерные требования"; "За последнее время женщины получили от государства слишком много прав". Примечательно, что люди, которые говорят такие вещи, могут считать себя сторонниками гендерного равенства и даже выступать против сексизма как такого.

По немногочисленным данным психологических исследований, люди, которые проявляют скрытый сексизм, имеют склонность преувеличивать доступность для женщин традиционно мужских профессий, а также осуждают позитивную дискриминацию. Кроме того, такие люди намного хуже распознают сексуальные домогательства и часто используют сексистские выражения в разговорах.

Проявления сексизма, которые вы не замечаете

- Юмор. Если вы услыхали похабную шуточку от брутального мужчины, то это, как правило, принимается за норму, и в этом нет ничего "такого". А если такие шутки вы услышите от девушки? Скорее всего, вы смутитесь, даже если внешне и не проявите удивления.

- Сексуальная жизнь. Если мужчина имеет связь с несколькими женщинами, то это воспринимается нормально. Однако, если такая сексуальная жизнь у женщины, то часто ее за это осуждают и оскорбляют. То же самое касается и романов на работе и курортах. Для мужчины это кажется нормальным явлением, а вот для женщины – нет. При этом внятного объяснения, почему мужчинам можно, а женщинам нельзя, не существует.

- "Ты все еще не замужем?". По большому счету, это не ваше дело, что женщине 35-40, и она все еще не замужем. На это могут быть сотни различных причин, в том числе и медицинских. Скрытое осуждение и удивление этому факту является классическим проявлением сексизма, которого мы попросту не замечаем. Сексисткие проявления в этом вопросе нередко обращены и к мужчинам.

- "Как для женщины, ты замечательно со всем справляешься". Женщины, которые добились в жизни успеха (например, в спорте, бизнесе, науке), часто слышат подобные фразы в свой адрес. Произнося такие слова, мужчина с одной стороны вроде бы и признает успех женщины, но в то же время – обесценивает его. Мы до сих пор не можем свыкнуться с идеей, что женщины, равно как и мужчины, могут отлично водить автомобиль, руководить компанией и разбираться в технике.

- Мягкий сексизм. Вы проявили желание помочь женщине убраться в офисе после корпоратива? С одной стороны, это может казаться похвальным жестом, но здесь кроется скрытый сексизм. Естественно, любой человек будет рад помощи в таком деле, но в случаях, когда в такой ситуации мужчина проявляется желание помочь женщине, то это есть проявление доброжелательного сексизма.

- "Улыбнись". Когда мужчина говорит женщине, чтобы она улыбнулась, то вряд ли он действительно хочет видеть ее улыбку. Здесь скрыто желание мужчины продемонстрировать свою силу и превосходство.

- "У тебя классные…". Исследования показывают, что более 85% американок подвергается насилию. При этом под насилием следует понимать и слова, сказанные вслед женщине. Когда вы отмечаете какую-либо часть женского тела, то таким образом превращаете женщину в неодушевленный предмет.

Поскольку под сексизмом скрываются другие проблемы, и, как правило, в таком случае люди редко обращаются за помощью к психологам, то устранить эту проблему крайне сложно. Женщины и мужчины, подвергающиеся сексистским нападкам, не должны отчаиваться, а по возможности вести разъяснительные беседы или просто не общаться с людьми, которые им неприятны.