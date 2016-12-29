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Девочка стала звездой соцсетей из-за неудачного прыжка на обледеневшем батуте (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7842/4_main.1483001325.png http://www.segodnya.ua/img/article/7842/4_tn.1483001325.png Общество Всего за четыре дня видеоролик собрал уже более 26 миллионов просмотров

Девочка стала звездой соцсетей из-за неудачного прыжка на обледеневшем батуте (видео)

Сегодня, 10:46

Всего за четыре дня видеоролик собрал уже более 26 миллионов просмотров

Девочка стала популярна после неудачного прыжка. Кадр из видео
Девочка стала популярна после неудачного прыжка. Кадр из видео

В интернете появилась новая звезда – четырехлетняя девочка из США, которая стала популярной после неудачного прыжка на обледеневшем батуте.

Акробатические способности девочки записала на видео ее мать Хизер Грин и выложила в Facebook.

Примечательно, что всего за четыре дня видеоролик собрал уже более 26 миллионов просмотров.

По словам матери, видеоролик предназначался для бабушки и дедушки девочки. И несмотря на опасность трюка, это было желание самой малышки и ее никто не заставлял это делать, отметила Хизер.

Как рассказала Грин, девочка в восторге от того, сколько людей посмотрели этот ролик.

Ранее девушка озадачила интернет спрятанными ногами: головоломка с оптической иллюзией.
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Источник:

"Сегодня"

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