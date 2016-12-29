Девочка стала звездой соцсетей из-за неудачного прыжка на обледеневшем батуте (видео)

Всего за четыре дня видеоролик собрал уже более 26 миллионов просмотров

В интернете появилась новая звезда – четырехлетняя девочка из США, которая стала популярной после неудачного прыжка на обледеневшем батуте.

Акробатические способности девочки записала на видео ее мать Хизер Грин и выложила в Facebook.

Примечательно, что всего за четыре дня видеоролик собрал уже более 26 миллионов просмотров.

По словам матери, видеоролик предназначался для бабушки и дедушки девочки. И несмотря на опасность трюка, это было желание самой малышки и ее никто не заставлял это делать, отметила Хизер.

Как рассказала Грин, девочка в восторге от того, сколько людей посмотрели этот ролик.

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