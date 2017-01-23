Дочь Хиллари Клинтон заступилась за 10-летнего сына Трампа (видео)

В том же посте 36-летняя дочь бывшего президента США раскритиковала политику Дональда Трампа по отношению к детям

Дочь Хиллари Клинтон Челси заступилась за младшего сына президента США Дональда Трампа Бэррона из-за нападок в неправильном поведении на инаугурации отца.

Об этом она написала в Facebook.

"Бэррон Трамп заслуживает шанс, который нужен каждому ребенку, — возможность быть ребенком", — написала Челси Клинтон.

Правда, в том же посте она отметила, что политика Дональда Трампа по отношению к детям "вредная".

Как сообщало издание Daily Mail, интернет-пользователи высмеяли 10-летнего Бэррона за то, что на инаугурации он выглядел сонным и отсутствующим. Кроме того пользователям показалось нелепым то, что школьник решил поиграть со своим племянником-грудничком, сыном Иванки Трамп.

Тем временем Стивен Болдуин жестко раскритиковал брата за пародии на Трампа.