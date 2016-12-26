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Эффектное украшение на Новый год за 5 минут: мастер-класс (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7831/60_main.1482753826.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7831/60_tn.1482753826.jpg Общество Не обязательно бежать в магазин и все там покупать, можно приложить немного усилий и фантазии

Эффектное украшение на Новый год за 5 минут: мастер-класс (видео)

Сегодня, 14:10

Не обязательно бежать в магазин и все там покупать, можно приложить немного усилий и фантазии

Звезду сделать легко. Кадр из видео
Звезду сделать легко. Кадр из видео

До Нового года осталось всего пять дней и если ваш дом все еще не украшен к праздникам, следует поспешить.

При этом не обязательно бежать в магазин игрушек и все там покупать, можно приложить немного усилий и фантазии и создать красивое украшение для интерьера своими руками.

Сайт Adme.ru показал наглядное пособие, как сделать объемную звезду за пять минут.

Примечательно, что для большой и воздушной звезды вам понадобятся лишь бумажные пакеты из магазина и сухой клей.
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