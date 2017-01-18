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Еще спит: очень сонный щенок рассмешил соцсеть (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7895/2_main.1484751619.png http://www.segodnya.ua/img/article/7895/2_tn.1484751619.png Общество Видеоролик всего за несколько дней собрал более 55 тысяч лайков

Еще спит: очень сонный щенок рассмешил соцсеть (видео)

Сегодня, 17:10

Видеоролик всего за несколько дней собрал более 55 тысяч лайков

Щенок резко уснул. Кадр из видео
Щенок резко уснул. Кадр из видео

Не у всех получается проснуться быстро и начать бодро свой день. Кому-то это дается очень сложно, а иногда даже и вовсе не получается.

В twitter появился забавный видеоролик с очень сонным щенком.

На видео видно, как маленький песик пытается проснуться, но сон не отступает. Щенок закрывает глазки и быстро погружается в сон. В этот момент он теряет равновесие и падает на пол.

Уже в горизонтальном положении щенок понял, что снова уснул, но быстро исправился и поднялся на лапы.

Видеоролик так понравился пользователям соцсети, что всего за несколько дней собрал более 55 тысяч лайков.
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Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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