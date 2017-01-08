Где в Киеве покататься на коньках и лыжах: ТОП-6 интересных вариантов
С таким количеством снега, который выпал в столице за последние несколько дней, легко можно кататься на лыжах и в обычном парке
Зима – не повод отказываться от активных видов отдыха. А праздники еще и сопутствуют тому, чтобы провести время всей семьей и отправиться кататься на лыжах или коньках.
Правда, с таким количеством снега, который выпал в столице за последние несколько дней, легко можно кататься на лыжах и в обычном парке, недалеко от дома. Но если для вас такой вариант не подходит, то сайт Сегодня.ua собрал ТОП-6 интересных вариантов катков и спусков в различных районах Киева.
Каток на ВДНХ
На большой территории ВДНХ в рамках "Зимней страны" заработал огромный каток, который называют самым большим в городе.
Прокат коньков входит в стоимость катания, которая составляет 100 грн – безлимитное катание, плюс вход на территорию "Зимней страны" – 25-50 грн.
Адрес: ВДНХ, пр.Академика Глушкова, 1
Каток "Крижинка"
Один из самых первых киевских катков, который знаменит своими умеренными ценами.
Стоимость катаный: 20грн – дошкольник, 30грн – школьник, 40грн – взрослый. Продолжительность – 45 минут.
Адрес: ул. Генерала Жмаченко, 7
Протасов Яр
Много снега, крутые склоны и много людей в Протасовом Яру вам обеспечено. Стоимость разового выхода на снег составляет от 25 до 40 грн.
Адрес: ул. Протасов Яр, 23-А
ТРЦ Dream Town
Площадь катка составляет 1193 кв. м. и может вместить одновременно 120 человек. Стоимость выхода на лед составляет от 25 до 65 грн в зависимости от дня и времени.
Адрес: Оболонский проспект, 1-Б (метро "Оболонь")
ТРЦ "Космополит"
Каток находится на Шулявке в торговом цетре. Площадь его составляет 1800 кв. м. Цены выхода на лед составляет от 50 до 80 грн.
Адрес: ул. Вадима Гетьмана, 6
Терминал
Большой каток, который может вместить в себя большое количество желающих и можно не бояться, что кому-то будет тесно. Стоимость выхода на лед варьируется от 50 до 80 грн.
Адрес: Киевская обл., г. Бровары, ул. Киевская, 316
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