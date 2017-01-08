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Где в Киеве покататься на коньках и лыжах: ТОП-6 интересных вариантов http://www.segodnya.ua/img/article/7863/89_main.1483890871.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7863/89_tn.1483890871.jpg Общество С таким количеством снега, который выпал в столице за последние несколько дней, легко можно кататься на лыжах и в обычном парке

Где в Киеве покататься на коньках и лыжах: ТОП-6 интересных вариантов

Сегодня, 18:06

С таким количеством снега, который выпал в столице за последние несколько дней, легко можно кататься на лыжах и в обычном парке

Активный отдых полезен всегда. Фото: AFP
Активный отдых полезен всегда. Фото: AFP

Зима – не повод отказываться от активных видов отдыха. А праздники еще и сопутствуют тому, чтобы провести время всей семьей и отправиться кататься на лыжах или коньках.

Правда, с таким количеством снега, который выпал в столице за последние несколько дней, легко можно кататься на лыжах и в обычном парке, недалеко от дома. Но если для вас такой вариант не подходит, то сайт Сегодня.ua собрал ТОП-6 интересных вариантов катков и спусков в различных районах Киева.

Каток на ВДНХ

На большой территории ВДНХ в рамках "Зимней страны" заработал огромный каток, который называют самым большим в городе.

Прокат коньков входит в стоимость катания, которая составляет 100 грн – безлимитное катание, плюс вход на территорию "Зимней страны" – 25-50 грн.

Адрес: ВДНХ, пр.Академика Глушкова, 1

Каток "Крижинка"

Один из самых первых киевских катков, который знаменит своими умеренными ценами.

Стоимость катаный: 20грн – дошкольник, 30грн – школьник, 40грн – взрослый. Продолжительность – 45 минут.

Адрес: ул. Генерала Жмаченко, 7

Протасов Яр

Много снега, крутые склоны и много людей в Протасовом Яру вам обеспечено. Стоимость разового выхода на снег составляет от 25 до 40 грн.

Адрес: ул. Протасов Яр, 23-А

ТРЦ Dream Town

Площадь катка составляет 1193 кв. м. и может вместить одновременно 120 человек. Стоимость выхода на лед составляет от 25 до 65 грн в зависимости от дня и времени.

Адрес: Оболонский проспект, 1-Б (метро "Оболонь")

ТРЦ "Космополит"

Каток находится на Шулявке в торговом цетре. Площадь его составляет 1800 кв. м. Цены выхода на лед составляет от 50 до 80 грн.

Адрес: ул. Вадима Гетьмана, 6

Терминал

Большой каток, который может вместить в себя большое количество желающих и можно не бояться, что кому-то будет тесно. Стоимость выхода на лед варьируется от 50 до 80 грн.

Адрес: Киевская обл., г. Бровары, ул. Киевская, 316
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Автор:

Анна Ковпак

Источник:

"Сегодня"

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