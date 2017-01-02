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Гепарды на грани вымирания – экологи http://www.segodnya.ua/img/article/7843/12_main.1483010983.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/12_tn.1483010983.jpg Общество В ближайшие годы гепарды могут исчезнуть как вид. По словам экологов, численность диких кошек  уже сократилась минимум на 70%

Гепарды на грани вымирания – экологи

Сегодня, 02:54

В ближайшие годы гепарды могут исчезнуть как вид. По словам экологов, численность диких кошек  уже сократилась минимум на 70%

По словам экологов, через 5-10 лет колличество гепардов сократиться в два раза. Фото: LookW.ru
По словам экологов, через 5-10 лет колличество гепардов сократиться в два раза. Фото: LookW.ru

Численность гепардов в странах Африки и Азии сократилась на 70-90%, а площадь ареала их обитания в целом по Земле — на 98%, что ставит их на грань вымирания в ближайшие годы, заявляют экологи в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Мы подготовили наиболее полный анализ происходящего с гепардами. Учитывая, насколько скрытны эти кошки, нашим коллегам было крайне сложно наблюдать за ними, а это привело к тому, что на их проблемы мало кто обращал внимание. Наше исследование показывает, что необходимость поддерживать большой ареал обитания, вместе с множеством других угроз, сделала гепардов более уязвимыми для вымирания, чем мы считали ранее", — заявила Сара Дюран из Зоологического общества Лондона.

Ученые делят гепардов на два подвида — африканский и азиатский. Они очень похожи друг на друга внешне, но сильно отличаются повадками. В частности, африканские кошки часто мигрируют на большие расстояния в поисках добычи, а азиатские обычно не выходят за пределы привычных территорий. Азиатские гепарды сохранились лишь в питомниках и национальных парках в Иране, восстановление их дикой популяции планирует Индия.

И те и другие гепарды ведут очень скрытный образ жизни, что мешает проводить регулярные "переписи" среди них и определять их численность и плотность расселения. Только в прошлом году ученым удалось впервые сфотографировать редчайшего сахарского гепарда, используя десятки стратегически расставленных фотоловушек. До этого ученые не видели подобных кошек на протяжении нескольких десятилетий, и многие сочли, что этот подвид гепардов полностью вымер из-за браконьерской охоты и генетического вырождения.

Как рассказывает Дюран и ее коллеги, подобные выводы недалеки от истины – сегодня общая численность всех подвидов Acinonyx jubatus составляет всего семь тысяч особей, большая часть которых живет в Африке. Общая площадь ареала обитания гепардов сегодня составляет лишь 9% от их изначальных угодий, и если власти стран, где еще живут эти кошки, не примут никаких мер, гепардам грозит быстрое вымирание.

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Фото: LookW.ru

Больше всего от последних изменений в экологии пострадали азиатские гепарды – фактически, их численность сегодня составляет всего 43 особи, выживание которых в силу продолжающегося наступления человека на территории, где живут эти кошки, находится под большим риском.

Больше всего гепардов – около четырех тысяч особей — живут сейчас на относительно небольшой территории на стыке границ шести стран южной Африки, однако их численность последние годы стремительно сокращается из-за браконьерской охоты — шкуры пользуются спросом у зарубежных коллекционеров. К примеру, за последние два десятилетия численность гепардов в Зимбабве сократилась с 1200 до 170 особей. В остальных странах юга Африки, кроме Замбии, где ситуация относительно стабильна, происходит то же самое.

Положение усугубляется тем, что 77% гепардов живет за пределами заповедников и природоохранных зон. Если ситуация будет развиваться таким же образом, как и сегодня, их численность продолжит стремительно падать и сократится еще в два раза уже через 5-10 лет, что чревато полным исчезновением вида. По этой причине авторы статьи призывают ООН и страны Африки, а также Иран, скорейшим образом выработать новые меры по защите диких кошек.

 
экологи, вымирание, гепарды, защита животных, дикая природа

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Источник:

РИА Новости

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