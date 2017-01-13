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Глыбы замерзшего водопада едва не убила туристку из США (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7878/0_main.1484248458.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/0_tn.1484248458.jpg Общество В результате падения большой глыбы льда, 20-летняя девушка повредила руку и была отправлена в больницу

Глыбы замерзшего водопада едва не убила туристку из США (видео)

Сегодня, 12:25

В результате падения большой глыбы льда, 20-летняя девушка повредила руку и была отправлена в больницу


Обломки замерзшего водопада обрушились на группу туристов из США, в результате пострадала одна девушка, сообщает CBS Minnesota.

По данным издания, инцидент произошел в воскресенье, 8 января, у водопада Миннехаха, который расположен в парке города Миннеаполис.

В результате падения большой глыбы льда, 20-летняя девушка повредила руку и была отправлена в больницу.

Инцидент прокомментировал представитель администрации парка. По ее словам подобные инциденты происходят каждую зиму. 
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