Глыбы замерзшего водопада едва не убила туристку из США (видео)

В результате падения большой глыбы льда, 20-летняя девушка повредила руку и была отправлена в больницу

Обломки замерзшего водопада обрушились на группу туристов из США, в результате пострадала одна девушка, сообщает CBS Minnesota.

По данным издания, инцидент произошел в воскресенье, 8 января, у водопада Миннехаха, который расположен в парке города Миннеаполис.

В результате падения большой глыбы льда, 20-летняя девушка повредила руку и была отправлена в больницу.

Инцидент прокомментировал представитель администрации парка. По ее словам подобные инциденты происходят каждую зиму.