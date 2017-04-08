Хитрости посева моркови: эксперты советуют добиваться равномерности с помощью геля и расставлять маячки

Морковь — одна из основных культур, выращиваемых на наших огородах. Отличный вкус, высокое содержание витамина С, устойчивость, неприхотливость и лежкость — это далеко не все достоинства данного растения. Но посев семян данного овоща — дело весьма хлопотное.

О том, как сделать посадку моркови легкой и беспроблемной, "Сегодня" рассказали опытная дачница из Житомира Нелли Лапинус и агроном Марина Ярош.

ТУГОВСХОЖЕСТЬ И ПРОРЕЖИВАНИЕ

Морковь характеризуются мелкими, туговсхожими, богатыми эфирными маслами семенами. Необработанные семена моркови крайне сложно распределить в борозде так, чтобы промежутки между растениями в ряду достигали 2—5 см. С другой стороны — у семян моркови достаточно низкая всхожесть, и редкий посев может привести к тому, что на грядке образуются пустые места, которые уже невозможно будет заполнить. А поскольку морковь — культура с длительным сроком вегетации, терять значительную часть грядки на весь сезон бывает очень обидно.

В то же время слишком густо взошедшая морковь требует значительного прореживания, иначе невозможно будет добиться формирования крупных корнеплодов (даже если очень хороший сорт). Прореживание всходов — очень трудоемкая операция, кроме того, она происходит во время активного лета морковной мухи. Этот вредитель привлекается запахом поврежденной моркови и заражает посевы (морковь становится червивая, пронизанная черными ходами).

Появления всходов моркови можно дожидаться 3—4 недели даже в оптимальных условиях. Прополки в это время нежелательны, так как могут повредить проклевывающиеся всходы, а сорняки, которым достаточно влаги и питания, легко могут заглушить юные растения. Все это время нужно поддерживать почву чистой, влажной, без почвенной корки.

Для того, чтобы посеять морковь правильно, соблюдая баланс между минимальным прореживанием и заполненностью ряда, используют сеялки точного сева, разбавление семян наполнителем, например — песком, дражирование семян (покрытие их растворимой оболочкой, позволяющей распределять обработанные семена по одному), распределение семян на специальных нитях и лентах, и еще несколько менее известных способов — например, посев в геле.

ГЕЛЬ: СЕКРЕТЫ РАВНОМЕРНОЙ ПОСАДКИ

Посев в геле позволяет равномерно распределить мелкие семена в борозде.

"Для подготовки гелевой среды для посева используют жидкий мучной или крахмальный клейстер. Он легко готовится, нетоксичен, быстро разлагается бактериями и безвреден для моркови, — рассказывает Нелли Лапинус. — Муку размешивают в холодной воде, медленно нагревая емкость. При этом зерна крахмала набухают, впитывая воду и формируя гель (после остывания клейстер не должен быть слишком густым). Дают клейстеру остыть до 30—40 °С, и высыпают в него семена моркови (2—3 г семян в 2 л клейстера на 16—20 погонных метров рядов). Клейстер с семенами переливают в 2-литровую полиэтиленовую бутылку, в крышке которой сверлом или раскаленным гвоздем проделывают отверстие диаметром 4 мм. После остывания клейстера в него можно добавить небольшое количество гумата или раствор культуры почвенных микроорганизмов (препаратов "Байкал", "Биокомплекс БТУ", фитоспорин)".

Лучше всего приготовить такой гель за 6—8 ч до посева — за это время семена прогреются, набухнут и будут всходить энергичнее. Далее равномерной струей выливают клейстер в подготовленные бороздки. Вместе со струей клейстера равномерно распределяются и морковные семена (гель периодически взбалтывают, чтобы семена не оседали). После этого бороздки заделывают обычным образом, поливают грядку и ждут всходов. Чтобы грядка лучше прогревалась и меньше пересыхала, ее можно укрыть агроволокном.

Гелевой средой может стать мучной или крахмальный клейстер

МАЯЧНЫЕ КУЛЬТУРЫ

Проблему с прополкой сорняков лучше всего решать, пока они маленькие, хрупкие и легко удаляются из грядки. К сожалению, прополка может повредить всходящие семена. Чтобы была возможность очистить от сорняков морковную грядку до появления всходов, нужно как-то обозначить рядки. Удобнее всего сделать это при помощи маячной культуры. Таким растением может выступать скороспелая, быстро всходящая культура с небольшой площадью питания и сроком уборки в 3—4 недели.

Например — руккола, салат, редис. Семена этого вспомогательного растения высевают в ту же бороздку, что и семена моркови, через 10—12 см. Появившиеся спустя несколько дней всходы позволяют аккуратно прополоть междурядья, не задев пробивающуюся морковь и замедлив развитие сорняков.

Маячки обозначат рядки