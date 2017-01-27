Хитрый робот прошел тест на "человечность" (видео)

Всего за несколько дней видеоролик собрал более 1.3 миллиона просмотров

Роботы становятся все умнее и хитрее. Их искусственный интеллект может перехитрить даже компьютер.

На YouTube появился забавный видеоролик, в котором робот мастерски обходит капчу "Я не робот".

В пустом поле нужно поставить галочку. Тем самым вы даете знать, что ее поставил не компьютер, а человек.

На видео робот с помощью стилуса ставит галочку и с легкостью обходит защиту сайта.

Примечательно, что всего за несколько дней видеоролик собрал более 1.3 миллиона просмотров.