"Хочу, как у них!": пост украинки о влиянии геев на детей "взорвал" соцсеть

Шуточный пост собрал почти 6 тысяч лайков и почти 350 репостов

Блогер Faina Kaplan накануне Марша равенства в Киеве написала шуточный пост о том, как геи повлияли на ее ребенка. Рассказ появился в Facebook блогера, – пишет "Обозреватель".

"Однажды мой ребенок увидел геев и они на него повлияли. На курорте Пуэрто Вальярта мы завтракали в заведении общественного питания. Консервативный ребенок питался какой-то отравой, которую мы принесли с "Бургер Кинг", я не нанималась им варить есть на курорте, а есть мексиканское он не любит", – написала Faina Kaplan.

По ее словам, в заведение зашли несколько с "характерным манеризмом". Они заказали овощную нарезку, которую им красиво подали в стакане.

"Порезанные на палочки морковь, дыня, огурец, ананас, перец и политые соком лайма. Ребенок сказал, что он не хочет "Бургер Кинг", а хочет именно такое же, что и у ребят. С этого момента он стала есть овощи 5 раз в день и это длиться уже двa года", – отметила блогер.

"Что можете посоветовать, как можно уберечь ребенка от влияния геев, чтоб такое больше не повторялось? Я раньше скептически относилась к воздействию геев, пока это не затронуло меня лично", – добавила она.

Пост опубликовали 16 июня, и с того момента он собрал почти 6 тысяч лайков и почти 350 репостов.

Пользователи в ответ на запись ответили своими шутливыми комментариями, предлагая разные варианты того, как уберечь ребенка от геев. Например, предложили посадить в погреб и "отвести в стейк-хаус".