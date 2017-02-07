Храбрый заяц дал хороший отпор хищной птице (видео)

Сегодня, 11:42

Нападки на зайца продолжались несколько раз, но животное храбро отвечало своему обидчику

Заяц умеет защищаться. Кадр из видео
Заяц умеет защищаться. Кадр из видео

У дикой природы свои правила – кто сильнее, тот и побеждает. Причем, кроме силы также важно обладать хитростью, ловкостью и храбростью.

В facebook пользователь Newsflare опубликовал ролик с непростой схваткой зайца и хищной птицы.

Животное увидело, что хищник кружит над ним и начинает приближаться. При этом заяц не растерялся, а начал активно отбиваться лапами. Это подействовало на птицу, и она ненадолго улетела.

Такие нападки на зайца продолжались несколько раз, но животное храбро отвечало своему обидчику и не дался в лапы хищной птицы.

Тем временем забавные животные показали пример правильного питания
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Автор:

Сергей Науменко

Источник:

"Сегодня"

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