Храбрый заяц дал хороший отпор хищной птице (видео)

Нападки на зайца продолжались несколько раз, но животное храбро отвечало своему обидчику

У дикой природы свои правила – кто сильнее, тот и побеждает. Причем, кроме силы также важно обладать хитростью, ловкостью и храбростью.

В facebook пользователь Newsflare опубликовал ролик с непростой схваткой зайца и хищной птицы.

Животное увидело, что хищник кружит над ним и начинает приближаться. При этом заяц не растерялся, а начал активно отбиваться лапами. Это подействовало на птицу, и она ненадолго улетела.

Такие нападки на зайца продолжались несколько раз, но животное храбро отвечало своему обидчику и не дался в лапы хищной птицы.

Тем временем забавные животные показали пример правильного питания.