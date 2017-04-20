Известная украинская певица Ольга Микитенко даст благотворительный концерт в Киеве

Сегодня, 12:39

Ольгу приглашают выступать в лучшие театры Европы, уже шестнадцать лет он живет и поет в Германии


Насладиться лучшими оперными произведениями и одновременно помочь детям с пороками сердца. Завтра известная украинская певица Ольга Микитенко, которая уже покорила европейскую сцену, даст благотворительный концерт в Киеве.

Ольгу приглашают выступать в лучшие театры Европы, уже шестнадцать лет она живет и поет в Германии. Сегодня она приехала в Украину, чтобы помочь детям с пороками сердца.

"Общество это мы и наши дети и у нас не должно быть понятие — это мой ребенок и не мой. Это ребенок, с которым мой ребенок будет общаться, это не чужие дети, это все наше", – уверена Ольга Микитенко.

Двадцать пять лет назад врачи Центра детской кардиологии спасли Генриетту Щеголеву из Санкт-Петербурга. Девушка была второй пациенткой, которой сделали уникальную операцию на сердце уже через две недели после рождения, до этого дети с такими пороками сердца умирали.

"Врачи, которые меня прооперировали и подарили вторую жизнь говорят, что с таким диагнозом не живут. Благодаря Ильи Николаевичу Емцу, который меня прооперировал и благодаря его команде я выжила", – рассказывает Генриетта Щеголева, бывшая пациентка Центра детской кардиологии и кардиохирургии.

Девушка вместе с мамой приехала поддержать благотворительный концерт и помочь собрать деньги на терморегулирующий аппарат для проведения операций с искусственным кровообращением. Таких в центре всего три и один уже вышел из строя.

Стоимость такого аппарата около полумиллиона гривен. Благодаря ему врачи ежедневно спасают чью-то жизнь. Помочь им в этом может каждый, кто приобретет билеты на концерт.
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