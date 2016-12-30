Год красного Петуха: 15 правил безопасности при покупке и запуске фейерверков

Покупая пиротехнику и фейерверки, не стоит забывать, что входящие в их состав порох и горючие вещества огнеопасны. При небрежном обращении с ними и неправильном хранении, они могут загореться. Чтобы не омрачать праздник, нужно соблюдать общие правила, пишет v-bezopasnosti.ru.



1. Покупать пиротехнические изделия и фейерверки у надежных продавцов и спрашивать сертификат качества.

Перед тем, как приобрести пиротехнические изделия, нужно разузнать, у кого их приобретать. Это должна быть открыто торгующая организация, с надлежаще оформленными разрешительными документами.



2. Не позволяйть детям играть с пиротехникой.

Дети могут смотреть на запуск фейерверка только под присмотром взрослых. Пиротехнические изделия – не игрушки, и не должны попадать в руки детей, независимо от того, какими безопасными они кажутся на первый взгляд. Даже бенгальские свечи в руках у малыша могут быть опасными.



3. Не запускайть фейерверки в нетрезвом состоянии.

Моторные функции человека в состоянии алкогольного опьянения работают замедленно. Если нетрезвому человеку кажется, что он только что поджег фитиль и отошел от фейерверка, то на самом деле, он только начал понимать, что нужно выпустить его из рук и отстраниться от нее подальше.

4. Запускайть пиротехнику только на открытом пространстве.

Неизвестно, качественный ли фейерверк приобретен и не взорвется ли он прямо в руках. Так что, если такое все же случится в помещении, где масса легко воспламеняющихся вещей, то пожар Вашему дому. Поэтому использоать фейерверк стоит только на улице, не ближе ста метров от домов, сухой травы, и всего, что может воспламениться. Особое внимание стоит обратить на отсутствие неподалеку линий электропередач. Точный безопасный радиус указан в инструкции каждого пиротехнического изделия.



5. Внимательно ознакомиться с инструкцией к пиротехническому изделию.

Точно следуйте руководству по эксплуатации на упаковке фейерверка. Перед покупкой удостоверьтесь, что изделие имеет руководство на русском языке со сроком годности и наименованием поставщика или изготовителя.



6. Перед применением необходимо закрепить фейерверк.

Лучший способ – обложить батареи салютов камнями, кирпичом, снегом или землей, чтобы во время использования они не опрокинулись и не начали стрелять в окружающих людей.



7. Зрители фейерверка должны находиться на безопасном расстоянии, которое указано в инструкции фейерверка.

Такая мера нужна для того, чтобы в случае опрокидывания салюта или какой-либо нештатной ситуации, люди не пострадали от летящих в них искр и зарядов.



8. Производить установку и поджог фейерверка на расстоянии вытянутых рук.

Зажигая фейерверк, не наклоняйтесь над ним, а присядьте и поджигайте фитиль на дистанции вытянутой руки. В случае непредвиденной ситуации у человека будет возможность убежать и не повредить свое тело.





9. Не бросайть зажженные пиротехнические изделия в людей.

Значительная доля от связанных с фейерверком травм, происходит из-за людей, которые бросали их в других людей или держали в руках.



10. Не берить с собой животных.

Даже дрессированные животные могут испугаться фейерверка, поэтому их лучше оставить дома или у знакомых.



11. Хранить фейерверки нужно в прохладном сухом месте.



12. Не стоит использовать фейерверк, фитиль которого поврежден.



13. Не разбирать и не пробовать зажечь не отслуживший фейерверк.

Некоторые химические вещества, используемые в фейерверках, ядовиты. Если после зажигания фитиля салют не стреляет, нужно подождать 10 минут, а после этого утилизировать его в воде.



14. Во время запуска салюта нужно иметь при себе воду.

Стоит иметь возле себя большую емкость с водой, чтобы погасить внезапные источники огня или тлеющие фрагменты фейерверка. Будет хорошо приобрести маленький автомобильный огнетушитель, который удобен при переноске, и им просто тушить огонь на расстоянии. После представления обязательно нужно окунуть отработанные заряды в воду. Для этого подойдёт десятилитровое ведро воды. Это погасит оставшиеся химические вещества и тлеющие остатки, которые могут невзначай вызвать пожар.

15. Не помещать пиротехнику в металлические и стеклянные емкости.

Взрыв салюта в подобных емкостях может создать множество острых осколков, которые разлетятся в разные стороны и ранят окружающих. Одно "безопасное" исключение – размещать стабилизаторы фейерверка в бутылке или трубе.



16. Не класть фейерверки в карманы и тем более не засовывать подобные вещи в рот.

Некоторые составы пиротехнических изделий могут взрываться от трения, удара или нагрева.



17. Не пользоаться фейерверками с истекшим сроком годности.

Пиротехнические изделия хорошо хранятся долгое время, пока неподвижно лежат в прохладном сухом месте. Но даже незначительная тряска может привести к высыпанию пороха, в результате чего в стволе образуются воздушные пазухи, которые действуют как миниатюрные камеры сгорания, провоцируя внезапный взрыв.



18. После проведения салюта уберать за собой место действия и вымыть руки.

Остатки пиротехнических изделий могут быть опасны для здоровья детей и животных.