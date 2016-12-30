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Год красного Петуха: 15 правил безопасности при покупке и запуске фейерверков http://www.segodnya.ua/img/article/7808/56_main.1482163977.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7808/56_tn.1482163977.jpg Общество Не носить в металлических контейнерах и не разбирать

Год красного Петуха: 15 правил безопасности при покупке и запуске фейерверков

Сегодня, 18:51

Не носить в металлических контейнерах и не разбирать

Как приручить новогодние огни.
Как приручить новогодние огни.

Покупая пиротехнику и фейерверки, не стоит забывать, что входящие в их состав порох и горючие вещества огнеопасны. При небрежном обращении с ними и неправильном хранении, они могут загореться. Чтобы не омрачать праздник, нужно соблюдать общие правила, пишет v-bezopasnosti.ru.

1. Покупать пиротехнические изделия и фейерверки у надежных продавцов и спрашивать сертификат качества. 

Перед тем, как приобрести пиротехнические изделия, нужно разузнать, у кого их приобретать. Это должна быть открыто торгующая организация, с надлежаще оформленными разрешительными документами. 

2. Не позволяйть детям играть с пиротехникой. 

Дети могут смотреть на запуск фейерверка только под присмотром взрослых. Пиротехнические изделия – не игрушки, и не должны попадать в руки детей, независимо от того, какими безопасными они кажутся на первый взгляд. Даже бенгальские свечи в руках у малыша могут быть опасными. 

3. Не запускайть фейерверки в нетрезвом состоянии. 

Моторные функции человека в состоянии алкогольного опьянения работают замедленно. Если нетрезвому человеку кажется, что он только что поджег фитиль и отошел от фейерверка, то на самом деле, он только начал понимать, что нужно выпустить его из рук и отстраниться от нее подальше. 

4. Запускайть пиротехнику только на открытом пространстве. 

Неизвестно, качественный ли фейерверк приобретен и не взорвется ли он прямо в руках. Так что, если такое все же случится в помещении, где масса легко воспламеняющихся вещей, то пожар Вашему дому. Поэтому использоать фейерверк стоит только на улице, не ближе ста метров от домов, сухой травы, и всего, что может воспламениться. Особое внимание стоит обратить на отсутствие неподалеку линий электропередач. Точный безопасный радиус указан в инструкции каждого пиротехнического изделия. 

5. Внимательно ознакомиться с инструкцией к пиротехническому изделию

Точно следуйте руководству по эксплуатации на упаковке фейерверка. Перед покупкой удостоверьтесь, что изделие имеет руководство на русском языке со сроком годности и наименованием поставщика или изготовителя. 

6. Перед применением необходимо закрепить фейерверк

Лучший способ – обложить батареи салютов камнями, кирпичом, снегом или землей, чтобы во время использования они не опрокинулись и не начали стрелять в окружающих людей. 

7. Зрители фейерверка должны находиться на безопасном расстоянии, которое указано в инструкции фейерверка. 

Такая мера нужна для того, чтобы в случае опрокидывания салюта или какой-либо нештатной ситуации, люди не пострадали от летящих в них искр и зарядов. 

8. Производить установку и поджог фейерверка на расстоянии вытянутых рук. 

Зажигая фейерверк, не наклоняйтесь над ним, а присядьте и поджигайте фитиль на дистанции вытянутой руки. В случае непредвиденной ситуации у человека будет возможность убежать и не повредить свое тело. 

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9. Не бросайть зажженные пиротехнические изделия в людей. 

Значительная доля от связанных с фейерверком травм, происходит из-за людей, которые бросали их в других людей или держали в руках. 

10. Не берить с собой животных. 

Даже дрессированные животные могут испугаться фейерверка, поэтому их лучше оставить дома или у знакомых. 

11. Хранить фейерверки нужно в прохладном сухом месте. 

12. Не стоит использовать фейерверк, фитиль которого поврежден. 

13. Не разбирать и не пробовать зажечь не отслуживший фейерверк

Некоторые химические вещества, используемые в фейерверках, ядовиты. Если после зажигания фитиля салют не стреляет, нужно подождать 10 минут, а после этого утилизировать его в воде. 

14. Во время запуска салюта нужно иметь при себе воду. 

Стоит иметь возле себя большую емкость с водой, чтобы погасить внезапные источники огня или тлеющие фрагменты фейерверка. Будет хорошо приобрести маленький автомобильный огнетушитель, который удобен при переноске, и им просто тушить огонь на расстоянии. После представления обязательно нужно окунуть отработанные заряды в воду. Для этого подойдёт десятилитровое ведро воды. Это погасит оставшиеся химические вещества и тлеющие остатки, которые могут невзначай вызвать пожар. 

15. Не помещать пиротехнику в металлические и стеклянные емкости. 

Взрыв салюта в подобных емкостях может создать множество острых осколков, которые разлетятся в разные стороны и ранят окружающих. Одно "безопасное" исключение – размещать стабилизаторы фейерверка в бутылке или трубе. 

16. Не класть фейерверки в карманы и тем более не засовывать подобные вещи в рот. 

Некоторые составы пиротехнических изделий могут взрываться от трения, удара или нагрева. 

17. Не пользоаться фейерверками с истекшим сроком годности. 

Пиротехнические изделия хорошо хранятся долгое время, пока неподвижно лежат в прохладном сухом месте. Но даже незначительная тряска может привести к высыпанию пороха, в результате чего в стволе образуются воздушные пазухи, которые действуют как миниатюрные камеры сгорания, провоцируя внезапный взрыв. 

18. После проведения салюта уберать за собой место действия и вымыть руки. 

Остатки пиротехнических изделий могут быть опасны для здоровья детей и животных. 
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