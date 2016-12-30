Как экономить воду: ТОП-7 простых советов

Один из проверенных способов экономии воды в квартире – выключать воду во время чистки зубов

Высокие тарифы на воду подталкивают к тому, что нужно учиться экономить. Какими правильными привычками обзавестись, чтобы научиться сэкономить на потреблении воды без губительных последствий для себя, знает Домашний очаг.

Вашему вниманию ТОП-7 полезных советов:

1. Загружайте посудомоечную и стиральную машину по максимуму. Используйте для стирки режим без дополнительного полоскания.

2. При мытье посуды вручную выключайте кран. Включайте воду, лишь намылив всю посуду.

3. Отремонтируйте все текущие краны и слив в бачке унитаза.

4. Один из способов экономии воды в квартире – выключать воду во время чистки зубов. Душ принимайте методом "намок-выключил воду-намылился-включил и ополоснулся".

5. Как можно экономить воду за городом? Если вы сами моете машину на даче, мойте ее из ведра, а не из "бесконечного" шланга.

6. Поставьте на краны водо-сберегающие рассеиватели-аэраторы. Струя будет смывать мыло не хуже, а воды расходоваться меньше.

7. Положите в бачок унитаза одну или несколько пластиковых бутылок с водой. Такие способы экономии воды помогут уменьшить объем бачка и расход воды на смывание.